Az izraeli fegyveres erők tájékoztatása szerint az iszlamista Hamász palesztin terrorszervezet két terroristájáról van szó, akik egy segélyszervezet által üzemeltetett klinikán dolgoztak biztonsági őrként. Az MSF az X-en mély megrökönyödéssel és felháborodással reagált a két alkalmazott megölésének hírére.

Az MSF beszámolója szerint

a két férfit egy klinika ellen végrehajtott célzott támadás során ölték meg.

A segélyszervezet hangsúlyozta, hogy a palesztinok lakta, külvilágtól elszigetelt part menti sávban működő létesítmény jól látható MSF jelzésekkel volt ellátva. Az izraeli hadsereggel ezen felül azt is tudatták, hogy a helyszínen egy klinika működik.

A klinika elleni támadást Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója is elítélte.

Az izraeli erők ugyanakkor azt közölték, hogy a támadás nem az egészségügyi intézmény ellen irányult és károk sem keletkeztek az orvosi felszerelésben. A megölt férfiak egyike a Hamász katonai szárnyának egyik parancsnoka volt, és a két terrorista egyebek között arra törekedett, hogy "visszaállítsák a terrorszervezet harci erejét a Gázai övezetben", amivel megsértették az érvényben lévő tűzszünetet - ismertette a hadsereg.

Hozzátették: intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy "a lehetőségekhez képest csökkentsék" a veszélyt a civilekre nézve.

An Israeli strike on a clinic operated by Doctors Without Borders (MSF) in Gaza has killed two watchmen, bringing its staff death toll to 17. MSF called it a ‘direct hit’, saying its logos were visible and Israel knew the location. Israel said the two were Hamas fighters. https://t.co/v4sOP8Kurm — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2026

Az MSF szerint a mostani incidenssel 17-re emelkedett az övezetben megölt munkatársai száma.

Fotónk egy korábbi izraeli légicsapás után készült.