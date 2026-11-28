A technológia és az egészségügyi digitális innováció gyorsabban fejlődik, mint ahogy azt a rendszer be tudja fogadni, új területek jelennek meg, az innovációkra fel kell készíteni a szakembereket is, ehhez igazítani kell egy kiszámítható finanszírozást, egy keretrendszert, a határokat kell megszabni, hogy egy digitális innováció milyen jogi mozgásteret követel meg, és hol kezdődik az emberi felelősség.

Mint Kulja András orvos, a Tisza Párt EP-képviselője az InfoRádióban elmondta,

az idősödő társadalommal és

az egészségügyi dolgozók számának csökkenésével párhuzamosan

a digitális megoldások egyre nagyobb számban és egyre változatosabb formában vannak jelen.

„Bár elsőre ez a kettő akár úgy is nézhet ki, hogy ellentéte egymásnak, valójában a digitális transzformáció megoldást jelenthet nagyon sok területen az egészségügy problémáira is, és segítheti megoldani a jelenlévő problémákat az ellátórendszerekben” – oldotta fel az ellentmondást.

Hogy melyek ezek az akár már ma is létező digitális eszközök vagy mesterséges intelligencia alapú megoldások, amelyek a leggyorsabban tudnák tehermentesíteni az orvosokat, rövidíteni a várólistákat, arról elmondta, rengeteg olyan megoldás van, amit már most is használnak világszerte vagy akár Magyarországon is részben vagy teljes funkcionalitásban jelen van:

e-recept

EESZT.

Küszöbön áll ezek mellett a páciens-adatelemző rendszer, ami segít eltéréseket, kockázatokat feltárni, rizikófaktorokat észrevenni, riasztani, segíthet terápiás javaslatot is tenni.

„Vagy segítenek a műtői kapacitás jobb kihasználásában és az erőforrások jobb elosztásában” – folytatta Kulja András.

AI megoldások is felmerülnek, ezek használatát az EU már egy létező rendszeren keresztül szabályozza is, és az Európai Parlament jelenleg is dolgozik az egészségügyi eszközök szabályozásának a revízióján, ebben a munkában is részt vesz Kulja András, céljuk, hogy az új, jó megoldások piacra jutásának adminisztrációja is egyszerűsödjön, a betegbiztonsági szempontok fenntartásával.

Az „európai EESZT” rendszere egyébként jövőre már élesedik is, a tagállamoknak be kell tagozódni ebbe.

Szívügye, hogy az új technológiákat minél gyorsabban sikerüljön bevezetni, ennek minél kisebb adminisztratív vagy jogi akadálya legyen.

Az egyik kidolgozója volt az Európai Parlamentben az egészségügyi dolgozók hiányról szóló jelentésének, ebbe nagyon fajsúlyosan belefoglalták, hogy

az egészségügyi dolgozók számára biztosítani kell azt a környezetet és azokat a képzéseket, amelyekkel a digitális készségeiket tudják javítani, hogy az ne plusz teher legyen a munkában a páciensek tájékoztatásának is meg kell jelennie, hogy ők is élhessenek a lehetőségeikkel, ami lakossági edukációs feladatokat és a háziorvosok képzését is indukálja.

„Hiszen nem elég egy eszköz, az egészségügyi dolgozónak ismernie kell, tudnia használni és könnyebbséget kell, hogy jelentsen, a páciensoldalról pedig szintén amellett, hogy könnyebbséget jelent és könnyebb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést, emellett a bizalom részét is meg kell teremtenie a változásnak. Ez két olyan folyamat, amit párhuzamosan kell végezni, egyik a másik nélkül nem tud hatékony digitális transzformációt biztosítani az egészségügyi ellátásban” – szögezte le az InfoRádióban Kulja András.