„Akár kertészként is szolgálni fogom ezt a klubot” – videóüzenetben reagált az összeférhetetlenségi törvényre Kubatov Gábor.

A szombati felvételen a politikus úgy fogalmazott: szülők és sportolók is arra kérik, hogy ne adja fel, és küzdjön értük a folytatásban is.

Kubatov Gábor kiemelte, hogy ötéves kora óta Fradi-szurkoló, még rengeteg terve és ötlete van, és a legvégsőkig harcolni fog az egyesületért. Hozzátette: ha más pozícióban nem lehet, akkor akár kertészként is hajlandó tovább szolgálni a klubot. Bejegyzését a „Küzdeni mindig, feladni soha!” mondattal zárta.

A nyilatkozat előzménye, hogy az Országgyűlés kedden 140 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a közbeszédben „lex Kubatovként” emlegetett törvényt. A jogszabály értelmében politikusok nem tölthetnek be elnöki vagy elnökségi tisztséget az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületekben, és ez a tilalom a politikai tisztség megszűnését követő négy évig is érvényben marad.

Az október végén újabb négy évre megválasztott FTC-elnök a törvényjavaslatot korábban súlyos alkotmányossági aggályokat felvető lépésnek minősítette, és egy korábbi videóüzenetében arra kérte Baka András köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt.