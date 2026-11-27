Aki nem ül oda az EU asztalához, az az étlapon van – Petri Bernadett az Arénában

A generációváltásnak is köszönhetően hatékonyabban tudnak EU-forrásokra pályázni a magyar cégek – mondta Petri Bernadett az InfoRádió Aréna című műsorában. Az NKE Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója szerint a fejlődéshez nagyban hozzájárult a mesterséges intelligencia előretörése is. Arról is beszélt, hogy „milyen hely” Brüsszel, és mit lehet tenni azért, hogy valaki ne legyen elnyomva.