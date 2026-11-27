Szombat
11.00 Léder László pszichológus, szervezetfejlesztő, az Apa Akadémia alapítója
14.00 Pánics Gergely ortopéd-traumatológus
16.00 Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke
18.00 Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedés Központ vezérigazgatója
23.00 Kovács Ákos Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész
Vasárnap
5.00 Petri Bernadett európai uniós szakértő
8.00 Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
13.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
14.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos
16.00 Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára
18.00 Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó és Fajcsák Gábor, az RSM Hungary adó üzletág vezetője
23.00 Paréj Áron kiberbiztonsági szakértő, a Cyber Operations Group alapító ügyvezetője