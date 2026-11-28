Az elektronikus nyugták kiadására alkalmas pénztárgépek engedélyezése jelentős csúszással halad. A határidő sürgető: miután több mint egy évig kizárólag a NAV saját (ingyenes) alkalmazása rendelkezett engedéllyel, a piaci szolgáltatók pedig csak 2026 augusztusától kapták meg az első forgalmazási engedélyeket, addig december 31-én lejár az érintett vállalkozásoknak az átállásra adott türelmi idő is.

A közelmúltban a Laurel Kft. e-pénztárgépe is forgalmazási engedélyt kapott. Mint ennek kapcsán Bessenyei Attila ügyvezető az InfoRádióban kiemelte, az első eszközt a saját mintaüzletükben telepítették a múlt héten, és a következő napokban több kisebb üzletet is átállítanak a rendszerükre.

„Arra számítunk, hogy december során még több tucat átállást meg fogunk tudni kezdeni, a termék fokozatosan fog kijönni így a piacra. Az első negyedévet azért alapvetően kisebb létszámú tesztek fogják jellemezni, és a nagyobb dömping a jövő év második negyedévétől, az év második felétől várható” – közölte.

Az, hogy minden üzlet elektronikus nyugtát tudjon kiadni, becslése szerint 2028 június végére várható, ez a jogszabályi végső határidő is, amikortól nem használhatók a hagyományos online pénztárgépek, csak e-változatok. A hosszabb határidő szükséges is, hiszen le kell szerelni a régi egységeket, az újakat ki kell szállítani, a rendszereket át kell állítani.

Véleménye szerint

2027 második negyedév kezdete környékén már lehet olyan nagyobb, vagy országos üzletlánc, amely már teljes mértékben átáll az elektronikus nyugták adására,

de az átállás összességében hosszabb folyamat lesz, hiszen a magyar vállalkozások informatikai érettségüktől és még számos más tényezőtől függően eltérő gyorsasággal fognak tudni váltani.

A technológiaváltáson túl más hatása is lehet az e-nyugták bevezetésének. Például a vásárló azonosítása egyszerűsödhet, hiszen össze lehet majd kötni a törzsvásárlói kártyát az e-nyugtás azonosítással, ahogy a fizetési nemet vagy akár a számlaigényeket is egy applikáción keresztül.

„Ez azt jelenti, hogy normál esetben az a három-négy interakció, amíg a pénztáros megkérdezi, hogy a vevő kér-e számlát, van-e törzsvásárlói tagsága, mivel fizet, egy-egy mozdulatra rövidíthető, ezáltal a vásárlási folyamat is egyszerűsödhet. Illetve lehetőség lesz sokkal szélesebb körben különböző kiegészítő megoldások hozzáfűzésére az e-nyugtaadáshoz, ilyenek például a garanciajegyek. Emellett a nyugták elektronikusan elérhetőek lesznek, szükség esetén nem kell keresgetni a papírfecnit” – sorolta Bessenyei Attila.

Mindemellett a környezetvédelem szempontjából is előnyös ez a megoldás, hiszen elég megnézni egy közértben való vásárlást, hogy látható legyen, a nyugták nagy része a kukában végzi – fogalmazott, hozzátéve, hogy persze ez nem mindenhol van így, a nyugták eldobása értékhatártól és terméktől is függ, de azért nagy részük megy a szemétbe.

„Nyilván van egyéb környezeti hatás is, mint például a nyomtatók, termonyomtatók kérdése, amelyek e-nyugták használata esetén kevésbé használódnak el, kevesebb csere és alkatrész fog kelleni, ehhez köthetően a kiszállások, szervizmunkák száma is csökkenni fog várhatóan” – sorolta.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.