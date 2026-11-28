Karácsony Gergely elmondta: Iványi Gáborral közösen indították el a fényvillamosokat, mert idén az Oltalom Egyesületnek gyűjtenek adományokat a fényvillamosokon kihelyezett QR-kódok segítségével.

Hozzátette: Iványi Gábor mondta azt, hogy ezek tulajdonképpen „Budapest guruló karácsonyfái”, és ezt egy nagyon szép hasonlatnak tartja.

„A fényvillamosok nagyon népszerűek. Sokat gondolkodtam, hogy mi ennek az oka, és a titok abban is van, hogy a BKV munkatársai iszonyatosan magukénak érzik ezt az eseményt. Rengeteg munkát, kreativitást és szeretetet tesznek ebbe”

– fogalmazott a főpolgármester.

Arról is beszélt, hogy azon a villamoson, amelyen utaztak, horgolt hópihék vannak felfüggesztve, amit az egyik kolléganőjük horgolt a saját kezével, és az összes díszítést a BKV munkatársai a munkaidő után, azon felül csinálják.

Mint mondta, a fényvillamosokon különösen érződik az a szeretet, amely nap mint nap működteti ezt a várost, ott van a fővárosi közszolgáltatások mögött, de ilyenkor a maga gyönyörű fényességében mutatkozik meg mindenkinek.

„A fényvillamos ugyanolyan tarifával működik, mint az összes többi, és ez azt a politikát tükrözi, amit követünk, hogy a közösségi közlekedés legyen megfizethető mindenkinek”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: a BKV és a BKK munkatársaival azon dolgoznak, hogy a város lehető legtöbb pontján ott legyenek, hogy mindenhova elvigyék ezt a világosságot, amelyet most láthatunk.

Karácsony Gergely arról is szólt, hogy vannak olyan területek, amelyek az elmúlt időszakban új feladatként megjelentek a hivatalban, és vannak olyan feladatok is, amiket nem a hivatalon keresztül lát el a főváros, hanem például a cégein keresztül.

A 65 alkalmazott elbocsátásáról úgy fogalmazott:

„én azt gondolom, hogy aki a Budapest-családon belül el akar helyezkedni, az biztosan el fog tudni máshol helyezkedni.

Egyszerre van munkaerőhiány a közszolgáltatásoknál Budapesten, és van az a jelenség, hogy úgy tízévente egyszer rá kell nézni egy ekkora szervezetre. Ez történik most, próbálunk a lehető leghumánusabban eljárni, de közpénzekkel gazdálkodunk. Nem is elsősorban a spórolás vezet minket, hanem az, hogy a hivatal valóban azt a feladatot lássa el, amelyet a leginkább el kell látnia, és az erkölcsi és politikai kötelességünk, hogy jól gazdálkodjunk a ránk bízott közpénzzel.”

Ahhoz, hogy elérjék a kívánt 20 milliárd forintos megtakarítást, a főpolgármester szerint egy program összeállítása szükséges, amelyen most dolgoznak.

„Ez leginkább olyan típusú dologi kiadások racionalizálásán alapszik, amely nem jelent nehéz döntéseket. Önmagában a banki költségekkel nagyon sokat tudunk spórolni, mert a főváros kiszámítható gazdálkodása lehetővé teszi, hogy ne kelljen olyan pénzügyi manőverekbe belemenjünk, amelyek a túlélést ugyan segítik, és ezt meg is kellett tennünk az elmúlt években, viszont nagyon komoly banki költségekkel járnak” – mondta.

Elmondása szerint a jövő évi költségvetést januárban fogja elfogadni a közgyűlés, akkor tudják ennek a részleteit megismertetni. Dolgoznak rajta, de hangsúlyozta, hogy ehhez hasonló nehéz és fájdalmas döntés nem nagyon lesz.

„Bizonyos szolgáltatások esetében, ahol hosszú évek óta az inflációt sem követő emelések voltak, vagy éppen bizonyos cégeknél racionalizálás előfordulhat, de leginkább a banki költségek azok, amelyek összehozzák azt, hogy a jövő évi költségvetést tudjuk tartani”

– vélekedett.

Hozzátette: a büdzsé megalkotása nem lesz könnyű, de egy fenntartható pályára teszi a főváros gazdálkodását, és lehetővé teszi, hogy abból a fojtogató pénzügyi helyzetből, amelyben az elmúlt években volt Budapest, egyszer és mindenkorra kikerüljön.

„A jövő évi költségvetésünket úgy tervezzük meg, hogy az állam és a főváros viszonylatában 75 milliárd forint pluszunk van, ami csillagászati összeg. Még a magyar költségvetés egészéhez nézve is jelentős. Számolunk az iparűzési adó növekedésével és más bevételek növekedésével is. Szóval a jövő évi költségvetésünk tervezése össze nem hasonlíthatóan könnyebb feltételek között zajlik, mint amilyen tavaly vagy tavalyelőtt volt” – mondta.

A Budapest 65+ program elindításáról szólva Karácsony Gergely elmondta: a kedvezményeket egy rendszerbe foglalták, kiegészítették és azért hirdetik meg, hogy sokkal több nyugdíjas tudjon ezekről.

„Arra kérjük a nyugdíjas szervezeteket, és mindenki mást, hogy vigyék hírét ezeknek a kedvezményeknek, mert nem mindig jutnak el azokhoz, akiknek szánjuk. A következő hetekben külön tájékoztatást fogunk adni a budapesti nyugdíjasoknak”

– mondta.

Szavai szerint majdnem minden fővárosi cég és intézmény ad valamilyen jelentős kedvezményt. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek a fürdők, vagy könyvtárak esetében teszik ezt, így nagyon komoly segítséget nyújtanak. Ráadásul nemcsak segítséget, hanem célzott szolgáltatásokat is jelentenek.

Jövő hétfőn délután lesz a Városházán közmeghallgatás,

amelyről Karácsony Gergely kiemelte: rengeteg kérdés érkezett, ezeket részben online tették föl.

„Az elmúlt évek tapasztalata alapján arra számíthatunk, hogy a kérdezők online kapnak majd választ, mert nem mindig szoktak eljönni személyesen is. A közmeghallgatás egy kicsit régimódi eszköze annak, hogy az állampolgárok a kérdéseket feltehessék, de ebből származik az előnye is, nagyon sokan ismerik és élnek a lehetőséggel, hogy kérdezzenek. A kérdések egy része mögött mindig ott van valami fajta politikai hátszél, de ez nem befolyásolja azt, hogy minden kérdésre igyekszünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni” – ígérte.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.