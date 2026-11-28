Egyre állandóbb részévé válik a mesterséges intelligencia (AI) a mindennapjainknak, és egyre gyakoribb kérdés, hogy ez miként alakítja át a munkaerőpiacot. Az InfoRádió erről kérdezte Boda Józsefet.

A Codecool társalapítója szerint ha egy jelölt ma AI-t használ az önéletrajzának a megírásához vagy a felturbózásához, az inkább előny, mint hátrány.

„Én ezt inkább értékelném interjúztatóként, mert azt jelzi, hogy ő használja az AI-t. Nyilván, ha egy HR-es sok jelöltet kap egy adott pozícióra, akkor ők is AI-jal fogják előszűrni vagy előválogatni a CV-ket, de ami valójában dönt, az úgyis a projekttapasztalatok, a munkatapasztalatok ellenőrzése, amit meg úgyis igazolni kell egy állásinterjún.”

Pontosan mit jelent az, hogyha valaki ért az AI-hoz? Elég az, ha jól kérdezzük a Chatgpt-t, vagy inkább más készségeket keresnek a munkáltatók? Erről Boda József elmondta: ennek is, mint bármilyen tudásnak nyilván nagyon sokfajta szintje létezik, és talán

a legalapvetőbb szint, a legalsó szint az, ha valaki csetel az AI-jal, de még legalább két további szint van.

Az egyik, amikor képes vagyok az AI-t dolgoztatni a saját érdekemben, tehát amikor az AI dolgozik nekem, például készítek valamilyen újrahasználható, automatizált folyamatot, vagy ügynököket, úgynevezett agent-eket dolgoztatok. Ez már egy következő szint,

és egy harmadik szint lehet, amikor én olyan tudás birtokában vagyok, hogy nem csak a saját munkámat tudom automatizálni, hanem valaki másét is, akár egy emberét, akár egy komplett szervezetét, az már egy nagyon magas fokú AI-használatot tud mutatni

– fogalmazott a szakértő, aki a várható munkaerőpiaci átalakulásokról is beszélt. Mint mondta, nehéz megmondani, hogy pontosan mi fog történni a junior pozíciókkal, hiszen az olyan munkakörökben, amit jól lehet AI-jal automatizálni, és például a szoftverfejlesztés az egy kiemelten ilyen típusú tevékenység, itt az utóbbi időben, nagyrészt az AI megjelenésének köszönhetően, egyre kevesebb a junior pozíció.

„Ez nagyon megnehezíti a juniorok helyzetét, mert pont azokat a feladatokat lehet viszonylag könnyen automatizálni, amiket tipikusan tőlük kértek.

Ugyanakkor én azt gondolom, lehet, hogy trendszerűen csökken a junior pozíciók száma, de hát erre egy egyénnek az lehet a reakciója, hogy neki jobbnak kell lennie, mint a többi junior jelöltnek. Ami azt jelenti, hogy szerintem nem elég ma már csak egy területhez érteni, érdemes legalább két-három különböző területen tapasztalatot szerezni.”

Kiemelte: meg kell próbálni az AI-t minél magasabb szinten használni, mert alig marad olyan tudásintenzív munkakör, ahol ne lenne szükség az AI napi szintű használatára. A junior jelöltekkel kapcsolatos elvárások megnövekedtek, és nem lehet abba belekényelmesedni, hogy ha van egy diplomám, van egy végzettségem, azt biztosan munkára tudom váltani a piacon, hanem minél szélesebb körű tudást kell szerezni.

Ugyanez érvényes a szenior dolgozókra is, mert akár az AI az ő munkájukat is veszélyeztetheti.

„Először a junior jellegű feladatokat automatizálja az AI, de nyilván, ahogy ezek a technológiák egyre fejlettebbé, komplexebbé válnak, ilyen értelemben az összes többi munkakört is veszélyeztethetik, és ahogy a technológiának a fejlődése gyorsul, úgy egyre rövidül az az idő, amennyi időn belül egy munkavállalónak a tudása elavul. Ezért nagyon fontos a munkavállalók továbbképzése. Vannak erre különböző tanulmányok, amik megmutatják, hogy

gyakran sokkal inkább megéri egy vállalatnak a saját munkavállalóinak a fejlesztésébe invesztálni, mint kívülről megpróbálni embereket behozni a pozíciókra”

– hangsúlyozta a szakértő.

Mint mondta: ennek részben az az oka, hogy az adott vállalattal kapcsolatos, vagy az adott iparággal kapcsolatos üzleti és egyéb tudás a meglévő munkavállalók fejében sokkal jobban megvan. Őket továbbképezni, például AI tudásra, kiberbiztonsági ismeretekre és egyéb olyan dolgokra, amiknek a fontossága egyre inkább felértékelődik, az középtávon sokkal hatékonyabb megoldás lehet, mint hogyha ezt kizárólag új munkavállalókkal akarnám megoldani – fogalmazott Boda József.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.