A nyugdíjutalás 2027-es időpontjai közül ez az első, de az éves menetrendet a Magyar Államkincstár még nem tette közzé, ezért az alábbi dátumok egyelőre várható időpontok – írta a sonline.hu.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint az ellátásokat általában a hónap 12. napján írják jóvá a belföldi bankszámlákon; ha ez a nap hétvégére esik, korábbi utalásra kerülhet sor. Viszont ebben lehetnek eltérések: 2026-ban négy alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az első ilyen hónap az április volt, ezt követte a július, majd szeptember, és az utolsó kivétel december lesz. A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026. december 2-án utalják a decemberi nyugdíj összegét. A nyugdíjutalás 2027-ben is jobbára a hónap 12. napján érkezik, azonban a következő évben is lesz pár eltérés.