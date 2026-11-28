A 28 éves brit pilótának ez az idei hatodik, pályafutása 13. pole pozíciója. Mellőle világbajnok csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli startol majd.
A Mercedes a szabadedzésekhez hasonlóan az időmérőn is nagy fölényben volt a riválisokkal szemben, így két pilótájuk egymással vívott csatát az első rajtkockáért, a harmadik Lando Norris közel fél másodperccel maradt el Russel idejétől.
A második sort a McLaren foglalja majd el, Norris mellől ugyanis Oscar Piastri kezd a versenyen, a harmadikból pedig a Red Bull párosa, Isack Hadjar és Max Verstappen indul.
Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor kezdődik.