Eleinte csaknem mindenhol borult lesz az ég, majd északi, északkeleti irányból fokozatosan szakadozik, vékonyodik a felhőzet, reggel az ország északkeleti felén nagy területen derült idő várható.

Csökken a csapadékhajlam, egyre inkább délen, délnyugaton, és reggel már ott is csak elvétve számíthatunk szitálásra, hószállingózásra.

Vasárnap az ország északi, északkeleti felén, harmadán derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, délnyugaton, délen azonban továbbra is maradnak erősen felhős tájak.

Csapadék általában nem várható, de a déli határnál néhol szállingózhat a hó. Szombaton délutántól az északi, északkeleti szél a legtöbb helyen fokozatosan mérséklődik, de az Alföld északkeleti felén még vasárnap is lehetnek élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között valószínű,

de a derült, szélcsendes és havas északi fagyzugokban ennél jóval hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között alakul.