A kocsikban két különleges vendég fogadja majd a felszállókat: Brúnó, a főkalauz és útitársa, Artúr, a frakkba öltözött zongorista - olvasható a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK Zrt.) honlapján.

A vállalat munkatársai heteken át díszítették a villamost. A látványvilág megalkotásához több száz méter fénycsövet, fényfüggönyt és "tündérfényt", csaknem kétszáz méter feldíszített fenyőgirlandot, nyolcezer karácsonyi díszt, ötezer kötegelőtalpat és gyorskötözőt, valamint hat kilogramm folyékony ragasztót használtak fel.

Az adventi villamos vasárnap indul útnak és január 6-áig közlekedik a miskolci 1-es villamos vonalán, a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között. A közlekedési cég arra kéri az utasokat, hogy ne csak a két végállomáson várják az ünnepi szerelvényt, hanem vegyék igénybe a közbenső megállókat is, és csak addig utazzanak a villamoson, amíg megtekintik vagy megörökítik.

Az adventi villamos normál díjszabás szerint, érvényes vonaljeggyel vagy bérlettel vehető igénybe,

de hagyományos kialakítása miatt a jármű nem alacsonypadlós.