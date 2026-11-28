Átalakította bizottságainak összetételét a váci képviselő-testület a 2026. október 28-i rendkívüli ülésén, miután módosította a szervezeti és működési szabályzatát. A város hivatalos beszámolója szerint a testület gépi titkos szavazással döntött a személyi kérdésekről: az Emberi Kapcsolatok Bizottsága elnökévé Szádoczki Imrét választották meg Kárpáti-Kelemen Katalin helyére. Szádoczki emellett a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban is megtartotta tagságát.

A vaconline.hu most arról ír, hogy a birtokába jutott adatok alapján a tisztségváltással jelentősen módosult az érintett képviselők javadalmazása.

Szádoczki Imre havi tiszteletdíja 250 ezer forintról 550 ezer forintra emelkedett,

ami havi 300 ezer forintos növekedést jelent.

Kárpáti-Kelemen Katalin – aki a bizottság új névsorában már tagként sem szerepel – havi tiszteletdíja 370 ezer forintról 250 ezer forintra csökkent.

Szádoczki Imre a 2024-es önkormányzati választáson még a Fidesz–KDNP jelöltjeként szerzett egyéni mandátumot a kisváci, 1. számú választókerületben, és korábban a Fidesz váci szervezetének elnöke is volt. A helyi kormánypárti frakcióból 2026 júliusának elején lépett ki, ugyanakkor a helyi sajtó beszámolói szerint már a májusi testületi ülésen is több ügyben – például a volt deákvári laktanya egyik területének értékesítésre kiírásánál – együtt szavazott az Összefogás Vácért képviselőivel.

Leváltása kapcsán Kárpáti-Kelemen Katalin közösségi oldalán úgy nyilatkozott, hogy a döntés hátterében Matkovich Ilona polgármester áll.

Az ülésen állítólag Mokánszky Zoltán felajánlotta neki saját bizottsági helyét, hogy tagként folytathassa a munkát, ám ezt a testületi többség nem támogatta.