Igazándiból folyamatosan haladunk a vége felé – fogalmazott a karrierjéről szólva az InfoRádióban Rasovszky Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok nyíltvízi úszó, aki így folytatta: „nyilván én sem leszek már fiatalabb, de hogy mi és hogyan fog történni, azt nehéz megmondani.

2028-ig biztosan tervezünk, vagyis Los Angeles a célok között van”

– hangsúlyozta az úszó, aki szerint minden versenyzőnek nyilván folyamatosan vannak hullámhegyei, hullámvölgyei.

Rasovszky Kristóf úgy látja, hogy a 2025-ös Európa-bajnokságot követő másfél év inkább hullámvölgyet hozott az eredmények szempontjából, a versenyei azonban ennek ellenére sem sikerültek rosszul. Hangsúlyozta, hogy ennél is többre képesnek tartja magát, és bízik benne, hogy a jövőben ezt az eredményekben is meg tudja mutatni.

„Úgyhogy készülünk nagyon a 2027-es budapesti világbajnokság és Los Angeles felé, hiszen

azok az eredmények, amik kijöttek az elmúlt jó pár évben, akár az olimpiai arany, akár a világbajnoki arany, ezek még mind-mind elérhetők újra és újra,

úgyhogy azért küzdünk, hogy meg tudjuk ismételni ezeket az eredményeket”.

A hajnali edzésekkel kapcsolatban Rasovszky Kristóf elárulta: a térdműtétjét követő pihenő alatt kifejezetten élvezte, hogy akár reggel hat-hét óráig is alhatott, és a víz sem hiányzott annyira. Amióta azonban újra edzésbe állt, és ismét korán kell kelnie, egyáltalán nem érzi úgy, hogy szívesebben lenne az ágyban. „Tehát

még mindig elmondható, hogy otthon érzem magamat a vízben és szívesen csinálom,

és szerintem ez az egyik legfontosabb azon az úton, ami előttünk van, hogy eredményeket szeretnénk elérni. Mert ha nem úgy megyek le az uszodába, hogy már el is akarok onnan menni, az már mindenképpen egy jó jel. Még mindig megvan a lendület és szeretet a sport iránt, amit csinálok, hogy a legjobb lehessek” – mondta.

Arról, hogy mennyire volt gyors a felépülése a kisebb műtét után, elmondta: „hál' Istennek minden a tervek szerint, vagy talán még jobban is halad, úgyhogy

két és fél héttel a műtét után már vízben voltam, azóta semmilyen jele annak, hogy probléma lenne, jól halad a gyógytorna is, az edzések is,

mind a konditermi, mind a vízi edzések is jól haladnak, és tényleg az előre eltervezett ütemek szerint tudunk folyamatosan lépdelni előre. Úgyhogy jó úton vagyunk afelé, hogy a 2027-es évben tavasszal, amikor jönnek a következő világkupák, illetve el kell kezdeni a kvalifikációt is az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra, akkor már ne arról kelljen beszélnünk, hogy a sérülés hátráltatott volna bármit is” – mondta Rasovszky Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok nyíltvízi úszó az InfoRádióban.

Az interjút Farkas Dávid készítette.