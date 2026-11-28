A rendőrök a megyei kormányhivatalhoz 2025 decemberében érkezett közérdekű bejelentés alapján tartottak helyszíni ellenőrzést, amelynek során a nő elismerte, hogy hialuronsavas feltöltéseket végzett. A szolgáltatásokat közösségi oldalán is hirdette – áll a közleményben.

A hatóság felszólította a nőt, hogy hagyjon fel a tevékenységgel, az előjegyzett beavatkozásokat mondja le, és távolítsa el a hirdetéseit. A rendőrkapitányság a nőt kuruzslás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki.

Hasonló eset, kuruzslás miatt emelt vádat egy ajak- és ráncfeltöltő kozmetikussal szemben októberben a Dunakeszi Járási Ügyészség.

A Pest Megyei Főügyészség akkori közleménye szerint a nő kozmetikusként dolgozott Dunakeszin, ahol orvosi végzettség nélkül végzett száj- és ráncfeltöltést, botox-, zsírbontó és úgynevezett szálbehúzásos ránctalanító kezeléseket. A szépészeti beavatkozások során a vádlott egy tű segítségével hialuronsavat töltött vendégei bőre alá.

Akkor azt írták, hogy ilyen beavatkozásokat kizárólag bőrgyógyász vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, valamint működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezhet; a vádlott ilyen képesítéssel, végzettséggel nem rendelkezett. A nő 2020-tól 2024-ig legalább 48 alkalommal végzett egészségügyi szolgáltatást, amelyekért átlagosan 90 ezer forintot kért – közölte a főügyészség.

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