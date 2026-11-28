Svájcban, a zürichi Volkshausban lépett fel szombaton az Egy életünk című életrajzi előadással Nagy Ervin kulturális államtitkár és felesége, Borbély Alexandra. A fellépés tényét Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője tette közzé szombaton a Facebook-oldalán – vette észre a konfront.hu.

A zürichi rendezvénynaptár adatai szerint a Svájci Magyar Színház szervezésében megvalósuló teltházas előadás szombat délután kezdődött.

A kulturális tárca támogatási gyakorlata azután került a viták kereszttüzébe, hogy Nagy Ervin időszűkére hivatkozva nyílt pályáztatás nélkül döntött közel hárommilliárd forint színházi, tánc- és cirkuszművészeti támogatás elosztásáról. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

A szaktárca a kritikák nyomán korábban jelezte, hogy a támogatások folyósítása előtt újra átnézik a teljes folyamatot.