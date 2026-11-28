Viszont a pártvezetés javaslata, amelyet nagy többséggel támogattak a drezdai kongresszus résztvevői, kizárja koalíciós szerződés megkötését az AfD-vel, illetve azt, hogy

"toleráljanak egy AfD vezette kisebbségi kormányt".

A szavazást élénk vita előzte meg, több küldött bejelentette, hogy távozni akar a 2024 elején alapított pártból.

Az AfD szeptember elején jóval az élen végzett a szász-anhalti regionális választásokon, de három hely hiányzott ahhoz, hogy a párt megszerezze az abszolút többséget (39) a 83 fős parlamentben, amelybe a BSW öt jelöltje jutott be.

A két radikális párt elfogadtatott a regionális parlamenttel egy felhívást, amelyben azt szorgalmazzák, hogy Németország szüntesse be Ukrajna katonai támogatását és rendezze kapcsolatait Oroszországgal.

A szombaton Drezdában a pártvezetés kezdeményezésére elfogadott kompromisszum szerint a BSW (teljes nevén Sahra Wagenknecht Szövetsége - Józanság és Igazságosság) tartományi szervezetei olyan parlamenti együttműködéseket alakíthatnak ki, amelyek mögött szakpolitikai kérdésekben többségi támogatás áll, mégpedig bármely parlamenti erővel, amely erre hajlandó, feltéve hogy ez elősegíti a párt politikai céljainak megvalósítását.

A párt szeptember óta érzékelhető gyakorlatát megerősítő szombati szavazás utat nyit az AfD jelöltjének, Ulrich Siegmundnak a tartomány élére történő megválasztásának, ami ha megtörténne, először fordulna elő a II. világháború utáni Németország történetében.

A választást várhatóan már december 8-án megtartják meg.