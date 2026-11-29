Balogh Zoltán hangsúlyozta, hogy a szakdolgozók sokszor csendes, háttérben végzett, ám nélkülözhetetlen munkája nélkül nincs gyógyítás és nincs betegbiztonság. Közölte: ez az év sem volt könnyű a magyar egészségügyben, az ágazat dolgozói nap mint nap komoly kihívásokkal, leterheltséggel, sokszor nehéz körülményekkel szembesültek.

Éppen ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy hangosan és nyilvánosan kimondjuk: a magyar egészségügyi ellátórendszer biztonsága és működőképessége azon a több mint 125 ezer szakdolgozón múlik, akik ott állnak a betegágyak mellett, a műtőben, a diagnosztika területén, a rendelőkben, a gyógyszertárakban, a szociális intézményekben, az ellátottak otthonában, az ügyeleti vagy éppen a mentésügy területén – fogalmazott.

Az elnök kiemelte: a szakma presztízsét és megbecsülését nemcsak tárgyalóasztal mellett, hanem példaképek állításával is lehet, sőt kell erősíteni.

Balogh Zoltán azt mondta, az évente megrendezett, hagyományos díjátadó ünnepség családi találkozóra emlékezteti, mert bár a résztvevők az ország legkülönbözőbb pontjairól és a betegellátás legkülönbözőbb területeiről érkeztek, mégis összeköti őket a hivatástudat és a felelősség.

A mostani ünnepen azokat a kollégákat és közösségeket állítják reflektorfénybe, akik nemcsak magas szintű szakmai tudásukkal, hanem innovatív szemléletükkel, csapatmunkájukkal és emberségükkel is irányt mutatnak – hangoztatta. Az elnök külön megemlékezett arról a csaknem 15 ezer kollégájáról, aki nyugdíj mellett foglalkoztatva látja el munkáját.

Az ünnepségen átadták Az év kiváló szakdolgozója, Az év elhivatott fiatal szakdolgozója, Az év kiváló szakdolgozói közössége díjat, A kiváló szakdolgozói közösség különdíjat, a szociális munka napi elismeréseket, és köszöntötték a Jubiláló szakdolgozókat.