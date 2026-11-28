Pénteken még többfelé előfordult gyenge, vegyes csapadék, számottevőbb mennyiség az északkeleti és keleti tájakon hullott. Szombat reggelre ugyan országszerte valamelyest olvadt és tömörödött a hó, az ország egyes részein így is megmaradt a télies tájkép.

A HungaroMet szombat reggel 6 órás adatai alapján továbbra is az északnyugati határszél vezet a hóvastagsági listán:Sopron (Brennbergbánya és Muck-kilátó): 20 cm Sopron (Meteorológia és Kertváros): 18 cm Kékestető: 14 cm Fertőszentmiklós: 13 cm Sarród (Fertőújlak): 12 cm Peresznye és Hédervár: 11–11 cm Fertőrákos: 10 cm.

A szombat reggeli hótérképen jól kirajzolódik az országos megosztottság: miközben a Dunántúl nyugati, északnyugati részén, a Bakonyban, a Pilisben, valamint a főváros északi térségében és az Északi-középhegységben (így például a Börzsönyben, a Mátrában és a Bükkben) több centiméteres a hóréteg, addig az Alföldön és a Duna–Tisza közén egyáltalán nincs hó.

Salgótarján, 2026. november 28. A drónnal készült képen havas táj a salgói vár körül Salgótarján Salgóbánya településrészén 2026. november 28-án. MTI/Komka Péter

A déli határszélen, Baranya térségében ugyanakkor még 4–7 centiméteres foltokban szintén kitart a hótakaró.