A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

39 (harminckilenc)

60 (hatvan)

64 (hatvannégy)

68 (hatvannyolc)

85 (nyolcvanöt)

Nyeremények

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 4 368 360 forint;

3 találatos szelvény 1 255 darab, nyereményük egyenként 49 020 forint;

2 találatos szelvény 39 046 darab, nyereményük egyenként 5 455 forint.

Joker: 238000.

Budapest, 2026. november 28. A számgolyókat készítik elõ az ötöslottó sorsolás elsõ kézi húzásán a budapesti Fortuna Stúdióban 2026. november 28-án. A mai naptól kezdve új szabály lép életbe a lottó sorsolásánál, mostantól elõre meghatározott rend szerint, hetente váltja egymást a kézi és a gépi húzás. MTI/Balogh Zoltán

Érdekesség, hogy a mai naptól kezdve új szabály lép életbe a lottó sorsolásánál, mostantól előre meghatározott rend szerint, hetente váltja egymást a kézi és a gépi húzás.