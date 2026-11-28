A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
- 39 (harminckilenc)
- 60 (hatvan)
- 64 (hatvannégy)
- 68 (hatvannyolc)
- 85 (nyolcvanöt)
Nyeremények
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 4 368 360 forint;
- 3 találatos szelvény 1 255 darab, nyereményük egyenként 49 020 forint;
- 2 találatos szelvény 39 046 darab, nyereményük egyenként 5 455 forint.
Joker: 238000.
Érdekesség, hogy a mai naptól kezdve új szabály lép életbe a lottó sorsolásánál, mostantól előre meghatározott rend szerint, hetente váltja egymást a kézi és a gépi húzás.