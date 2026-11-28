A DART nevű NASA-szonda óránként 22 ezer kilométeres sebességgel csapódott a mintegy 150 méter átmérőjű Dimorphos kisbolygóba – írja a BBC híradása nyomán az Index. A projekt célja az volt, hogy kiderüljön: el lehet-e téríteni ember alkotta eszközzel a pályájáról egy potenciálisan veszélyes égitestet.

A szándékos ütközés sikerrel járt: a Dimorphos nagyobb társának, a Didymosnak a megkerüléséhez szükséges idő 33 perccel csökkent.

A mostani felvételek alapján a becsapódás a kisbolygó egyik oldalát teljesen átalakította.

Az Európai Hírügynökség (ESA) Héra nevű űrszondája részletesebben is megvizsgálja a két égitestet a következő hónapokban, hogy többek között meghatározzák a Dimorphos tömegét és az ütközés fizikai következményeit.

A korábbi űrszonda becsapódása hatással volt a kisbolygó mozgására is: korábban mindig ugyanazt az oldalát mutatta nagyobb „társának”, most viszont kaotikusan bukdácsol.

Az űrszikla-páros között emellett több száz, különböző méretű kődarabot is megfigyeltek.

A mérések segíthetnek kidolgozni, hogyan lehetne eltéríteni egy olyan kisbolygót, amely valóban a Föld felé tart. A NASA és az ESA közös munkája így a bolygóvédelmi módszerek fejlesztéséhez is hozzájárulhat – írja a lap.