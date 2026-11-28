Közösségi oldalán közzétett bejegyzésben fejezte ki háláját a mezőkövesdi vonatbalesetben életét vesztett 18 éves lány családja mindazoknak, akik az elmúlt napokban segíteni próbáltak gyermekükön, és támogatásukról biztosították őket. A gyászoló szülők úgy fogalmaztak: egyetlen gyermeküket nem tudták megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és az emberség örökre velük marad.

A család bejegyzésében külön köszönetet mondott annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként ért a sérülthöz, megkezdte az ellátását, és a mentők kiérkezéséig mellette maradt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársainak a szakszerű helyszíni segítségnyújtásért. A miskolci kórház traumatológiai és intenzív osztályán dolgozó valamennyi orvosnak és ápolónak a gyermekük megmentéséért folytatott munkájukért és a szülőknek nyújtott lelki támogatásért.

Valamint mindazoknak, akik irányított véradással, biztató üzenetekkel és együttérzéssel álltak a család mellé.

A hozzátartozók jelezték, hogy a fiatal lány búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Szerencsétlen baleset

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk a tragédia kedden történt a mezőkövesdi vasútállomáson, amikor a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója a már mozgó Hernád–Zemplén InterCityről próbált meg leszállni, a szerelvény ajtaja azonban becsípte a táskája pántját, és a vonat több száz méteren át vonszolta magával.

A súlyosan megsérült, életmentő műtéten átesett lány életét a gondos intenzív ellátás és az országos véradási összefogás ellenére sem sikerült megmenteni, péntek délután a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban elhunyt; a baleset körülményeit a rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárásban vizsgálja.