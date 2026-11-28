A hivatalosan két hete nyilvánosságra hozott egyperces felvételnél háromszor hosszabb, hárompercnyi összeállítást mutatott be a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter elleni nyomozásban előkerült 6,5 milliárd forintnyi készpénz feltárásáról Tasnády Katalin.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnökhelyettese pénteken a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán rendezett Gazdasági bűnözés 2026 című konferencián tartott előadást a vagyonfoglalásról, és ennek zárásaként vetítette le a november 12-i és 13-i akcióról készült bővebb felvételt – írja a 24.hu.

Az elnökhelyettes által „rendezői változatnak” nevezett videóról a konferencia egyik résztvevője készített telefonos felvételt, amelyet szombaton tett közzé. A hosszabb összeállítás újdonsága, hogy egy olyan, székekkel sűrűn bebútorozott, közösségi tevékenységre kialakított helyiség belső terét is bemutatja, ahol az NVVH munkatársai szintén több kartondoboznyi készpénzt találtak.

Tasnády Katalin a pontos helyszínekről nem közölt részleteket, csupán annyit árult el, hogy maga is

jelen volt a kutatások megkezdésekor,

és a hatóságok pontos információkkal rendelkeztek a pénz rejtekhelyeiről.

A 6,5 milliárd forintos lefoglalásról korábban Magyar Péter miniszterelnök bejelentéséből lehetett tudni, amely szerint a kutatások Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében zajlottak, a készpénzt pedig erdőkben a föld alá elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanban, illetve egy eldugott helyen lévő széfben találták meg.