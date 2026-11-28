Magyar Péter azt írta, hogy ajándékot visznek a gyermekotthonokba és sok olyan családhoz, amelyeknél nem jutna ajándék a karácsonyfa alá.

A kezdeményezés korábban már országos politikai és közéleti viták kereszttüzébe került: 2024 decemberében az akkori ellenzéki párt és a hozzá kötődő egyesület ugyanilyen néven szervezett adománygyűjtést állami gondoskodásban élő gyermekek számára.

Akkor éles konfliktus alakult ki az akkori kormánypárti vezetés, az állami fenntartó és Magyar Péter között, miután az intézmények vezetői – előzetes ajándékozási szerződés hiányára és politikai kampánycélokra hivatkozva – nem vették át a csomagokat a helyszínen, így a felajánlások egy részét végül egy nem állami fenntartású fővárosi gyermekotthonban adták át.