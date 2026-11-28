A zsúfolt tömegközlekedést sokkal többen érzik kockázatosnak a légúti fertőzések szempontjából, mint egy koncertet, de a félelem ellenére mindössze a magyarok ötöde védekezik rendszeresen a vírusok ellen – derült ki egy friss felmérésből.

A válaszadók 57 százaléka jelölte meg a tömegközlekedési eszközöket olyan helyszínként, ahol különösen tartanak attól, hogy elkapnak valamilyen vírust.

A magyarok harmadával előfordult már, hogy távolabb húzódott egy köhögő vagy tüsszögő embertől, minden ötödik válaszadó pedig megvárta a következő járatot, mert túl zsúfoltnak találta az érkezőt.

A fiatalok még óvatosabbak a zsúfolt járatokon. A 16-29 évesek közel harmada (31 százalék) döntött már úgy, hogy inkább vár a következő buszra, villamosra vagy metróra. Ez a korosztály tart leginkább attól, hogy egy betegség miatt le kell mondania egy fontos programot – derült ki Ceres Pharma Hungary megbízásából készült reprezentatív felméréséből.

A tömegközlekedéstől való félelem azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden zsúfolt helyet ugyanilyen veszélyesnek éreznek az emberek. A magyarok csupán 16 százaléka tartja a színházakat, mozikat és koncerteket kritikusnak, vagyis egy teltházas koncert sokkal kevésbé jut eszükbe fertőzésveszélyes helyként, mint egy zsúfolt villamos.

A felmérés szerint a magyarok közel ötöde (17 százalék) a vírusos időszakban inkább autóval közlekedik, és a parkolásért is hajlandó fizetni, csak hogy elkerülje a zsúfolt tömegközlekedési eszközöket.

A megkérdezettek 20 százaléka egy fontos utazás vagy esemény előtt tudatosan kerüli a tömeget, nehogy a programra betegedjen meg.

A nátha, a rossz közérzet a válaszadók 20 százalékánál jelenti a munkahelyi feladatok feltorlódását. Az otthoni teendők elmaradását, a családi napirend felborulását 34 százalék jelölte meg. A fiatalok különösen az elmaradó élményektől tartanak (35 százalék), míg a családi és háztartási feladatok ellátásának nehézsége a nőket aggasztja nagyobb arányban (42 százalék).

Mindezek ellenére a magyaroknak mindössze 22 százaléka védekezik rendszeresen a légúti fertőzést okozó vírusok ellen, 16 százalékuk csak akkor kezd óvatosabbá válni, amikor a környezetükben már többen megbetegedtek, vagy saját magukon érzik az első tüneteket (16 százalék), négy százalékuk már csak akkor, ha beteg.

Közel minden ötödik válaszadó egyáltalán nem szokott tudatosan védekezni.

A felmérésből ugyanakkor az is kiderül, hogy lenne igény az egyszerű, könnyen használható megoldásokra: a válaszadók 35 százaléka szívesen alkalmazna a napi rutinjába illeszthető védelmet, 28 százaléka számára pedig fontos lenne, hogy a védekezéshez használt megoldást bárhol használhassa.