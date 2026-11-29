Jelentős vízszintkülönbség alakult ki a Balatonon a november 26-i szeles, viharos időjárás következtében – írta a veol.hu a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adataira hivatkozva.

A mérések szerint Balatonmáriafürdő és Siófok között 60 centiméteres, míg Keszthely és Siófok között 65 centiméteres eltérést mutattak a műszerek. Szaknyelven: megbillent a Balaton víztömege.

A szakemberek által hosszirányú kilendülésnek nevezett jelenség során a tavat hosszan átfújó, erős szél a víztömeget a Balaton egyik vége felé nyomja. A mostani esetben Keszthelynél emelkedett meg a vízállás, miközben Siófoknál visszahúzódott a víz; más szélirány esetén a folyamat fordítva is lejátszódhat, illetve keresztirányú kilendülés is előfordulhat, bár ez utóbbit a mostani szélvihar nem idézte elő.

A vízügyi szakemberek kilenc part menti mérőállomás és a tó közepén működő online vízszintjelző segítségével követik nyomon a változásokat. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a kilendülések még ekkora vízszintkülönbség esetén is néhány nap alatt maguktól rendeződnek, és rendszerint nem igényelnek beavatkozást.