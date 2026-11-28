Frontálisan karambolozott két gépkocsi szombat délelőtt a 22-es számú főúton, Szécsény és Endrefalva között, a 46-os kilométernél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Mentőszolgálat. Az ütközés következtében az egyik jármű az úttesten maradt, a másik árokba csúszott, a főutat pedig a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

A szécsényi és a salgótarjáni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az utasokat a roncsokból. A helyszínre négy földi és három légi mentőegységet riasztottak, a mentők összesen hat embert láttak el.

Sérültek

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense a nool.hu-nak elmondta: az egyik autó 19 éves vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet és az életmentő beavatkozások ellenére a helyszínen életét vesztette.

Egy 17 éves lányt súlyos végtagsérüléssel, egy 37 éves nőt pedig súlyos mellkasi sérüléssel mentőhelikopterrel szállítottak kórházba,

míg egy 48 éves férfi és két gyermek – köztük egy egyéves csecsemő – könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mentők a helyszínről összesen öt sérültet vittek kórházba.