A választási rendszer lehetséges reformjáról szóló, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke, a Bibó István Szakkollégium és a Political Capital által szervezett konferencián Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese és Gárdos-Orosz Fruzsina, az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára is felszólalt. Erről számolt be a telex.hu.

A győzteskompenzáció és a kétharmados törvények felülvizsgálata

Melléthei-Barna Márton a jelenlegi szabályok toldozása-foldozása helyett egy teljesen új rendszer felépítését támogatná. Ennek részeként eltörölné a győzteskompenzáció intézményét, amely szerinte erősen a győzteshez húzza a rendszert. Hangsúlyozta azonban, hogy ezzel párhuzamosan felül kell vizsgálni a sarkalatos, azaz kétharmados törvények körét is, hogy a jövőben egy kisebb parlamenti többség is kormányzóképes maradhasson.

Levélszavazás helyett személyes voksolás

A politikus eltörölné a levélszavazás jelenlegi rendszerét is, mert álláspontja szerint túl sok volt a visszaélés, és apróbb módosításokkal nem állítható helyre a közbizalom. Megoldásként azt vetette fel, hogy a külhoni magyarok – bár ez drágább, de egyszerűbb eljárás lenne – személyesen adhassák le szavazataikat kihelyezett választási irodákban.

A frakcióvezető-helyettes a választási eljárás több pontján is módosítana

Ajánlásgyűjtés: Átalakítaná az induláshoz szükséges ajánlások ellenőrzését, mivel jelenleg a választási irodák csak az első ötszáz érvényes ajánlást vizsgálják, ami szerinte visszaélésekre ad lehetőséget.

Nemzeti Választási Bizottság (NVB): Átgondolná a testület függetlenségének biztosítását a tagok lecserélésével és a mandátumok újraelosztásával, vagy a bizottság struktúrájának teljes átalakításával. A megújított NVB feladatává tenné a társadalmi célú kormányzati kommunikáció előzetes vizsgálatát is.

Jelezte, hogy napirenden van a jogorvoslati rendszer reformja, a nemzetiségi választási rendszer átalakítása a nemzetiségi önkormányzatok bevonásával, valamint a párt- és kampányfinanszírozás szabályainak módosítása.

Alkotmányos garanciák és ütemezés

A választójogi törvény módosításának időzítésével kapcsolatban Melléthei-Barna Márton közölte: bár a reform összefügg az alkotmányozással, a választójogi törvény beterjesztésével

nem feltétlenül várják meg a népszavazást vagy az új alkotmány kihirdetését.

A konferencián felszólaló Gárdos-Orosz Fruzsina közigazgatási államtitká álláspontja szerint nem önmagában a kétharmados többséggel van probléma, hanem azzal, hogy a jelenlegi berendezkedésben csak az önkorlátozás szabhat neki gátat, ezért az új alkotmányba olyan eljárási és intézményes megoldásokat építene be, amelyek bármilyen választási rendszer mellett biztosítják a fékek és ellensúlyok működését.