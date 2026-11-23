Egyre biztosabbnak tűnik, hogy tartósan megtelepedett hazánk vizeiben az állasküsz (Alburnus sava). Mint a Teol.hu összeállításában olvasható, ebből a csak szűk földrajzi területen élő, bennszülött halfajból több példány is előkerült Tolna megye térségében: köztük horgászok fogásainak köszönhetően.

Szakemberek már tavaly előrevetítették, az állasküsz hamarosan megjelenhet a Duna és a Tisza hazai szakaszán is. A hazai vizekben rögzített első újabb kori előfordulás 2026 júniusában történt, amikor a Duna uszodi szakaszán találtak rá a faj egy kifejlett példányára – erről a Magyar Haltani Társaság (MHTT) is beszámolt.

A társaságnak Boros András küldött be egy fényképet egy általa zsákmányolt, nagynak számító halról, mivel gyanította, hogy állasküszt fogott. A felvétel szakmai elemzése megerősítette a feltételezést: az oldalvonal mentén megszámolt, 60 feletti (62–63) pikkelyszám egyértelműen igazolta, hogy a nemrégiben tudományosan leírt Alburnus sava példányáról van szó.

A hal október 2-án, Gerjen térségében, az 1519-es folyamkilométer környékén akadt horogra, etetőkosaras szerelékkel, néhány szem csontkukacra, egy vehemens kapást követően. Ugyanezen a szakaszon ekkoriban szilvaorrú keszeg, márna és leánykoncér is horogra került.

Egy héttel korábban Fadd térségében, az 1507-es és 1508-as folyamkilométer között szintén több példányt fogtak a fajból.

A sorozatos észlelések alapján már szinte biztosra vehető, hogy az állasküsz a hazai halfauna állandó tagjává válik.