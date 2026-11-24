Járdán, a felezővonalon és a szembejövők sávjában is hajtott egy 79 éves autós Kaposváron – írja a hvg.hu.

A vérfagyasztó manővereket egy, az idős sofőr mögött haladó kocsis vette videóra fedélzeti kamerával, de hívta is a rendőrséget a jelenetek láttán.

Amikor a jelenetbe a járőrök is bekapcsolódtak, az idős ember behúzta a kéziféket, sebességben hagyta az autót, egyszerre nyomta a kuplungot és a gázt. Végül egy rendőr az utastérbe hajolva az indítókulccsal lefullasztotta a járművet.

Az idős sofőr a rendőri beszámoló szerint nagyothalló is volt, de nem volt ittas. Soron kívüli orvosi vizsgálatra küldték, a városi rendőrség pedig eljárás alá vonta.

Mutatjuk a felvételt.