Repülő békát fedeztek fel Ázsiában, az állattal kapcsolatban azonban még csak nem is az a legérdekesebb, hogy repül.

Mint a Promotions cikkéből kiderül, a helyszín Indonézia, Celebesz szigete, a Mekongga-hegység, Danau Coca-Cola tó, a tengerszint felett 155 méteren.

Első ránézésre a békák hasonlítottak az ismert fajokra, de több rejlik bennük. Siklanak, furcsa orruk van, és furcsán bánnak a kicsinyeikkel.

A kutatók a felfedezéskor rögtön tutták, hogy a Rhacophorus nemzetségbe tartozó repülőbékáról van szó, amely hatalmas, úszóhártyás lábával siklik fáról fára, bár ez inkább stílusos zuhanás, mint repülés. A kutatók „rejtőzködőnek” nevezik ezeket a kétéltűeket, mert külsőre erősen emlékeztetnek más repülőbékákra, ám a megjelenésük, a DNS-ük és a viselkedésük alapján mégis nagyon eltérnek tőlük. Már repülőbékás mércével is különcök: szokatlanul hegyes orruk és jellegzetes hangjuk van, a szaporodásuk pedig egyenesen szokatlan. A víz helyett sűrű, zselészerű burokban teszik a petéiket a növényzeten; a kicsinyek itt kelnek ki, és az ebihalak is ebben fejlődnek.

Celebeszen és a környező szigeteken az utóbbi években több új fajt is leírtak, köztük egy másik békát, egy gekkót és két halfajt, és valószínűleg még nincs vége.