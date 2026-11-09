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A havas Alpok és egy hegyi tó Németországban, Immenstadt im Allgäu-ban.
Nyitókép: Unsplash

Klímakutatók: az utolsó gleccser is eltűnt az Allgäui-Alpokból

Infostart / MTI

A kutatók szerin a Schwarzmilzferner volt az utolsó gleccser a német-osztrák határon húzódó hegységben. Az idén nyári hőség hatására a felére zsugorodott és megszűnt „folyni”.

Elolvadt a Schwarzmilzferner, és ezzel az utolsó gleccser is eltűnt a német-osztrák határon húzódó Allgäui-Alpokból a klímaváltozás hatásait kutató tudósok közlése szerint.

A Bajor Tudományos Akadémia glaciológusai 26 éve kísérik figyelemmel a Keleti-Alpok vonulatához tartozó Allgäui-Alpok osztrák oldalán, mintegy 2450 méteres magasságban húzódó jégfolyamot. Bejelentésük szerint a Schwarzmilzferner (Schwarzmilz-gleccser) többé nem tekinthető gleccsernek, mivel az idei nyári hőhullám hatására több mint négy métert veszített vastagságából, tömege mintegy felére apadt, és nem is „folyik” tovább.

A gleccserkutató Christoph Mayer szerint „nagyon valószínű, hogy a gleccser jövő nyár végére teljesen elolvad”.

A tudósok 2016-tól észlelték a jelentős jégtömegvesztést, majd a gleccser olvadása 2022-től felgyorsult. Azóta már világos volt számukra, hogy a jégfolyam el fog tűnni.

Christoph Mayer hangsúlyozta, hogy a Schwarzmilzferner elolvadása nem elszigetelt jelenség, évente számos kisebb gleccser tűnik el az Alpokból. Hozzátette: ez a folyamat már megállíthatatlannak látszik.

A dolgok mai állása szerint a Keleti-Alpokban 2060-ra vagy 2070-re teljesen eltűnhet az összes gleccser a klímaváltozás okozta hőhullámok és emelkedő átlaghőmérséklet miatt – figyelmeztetett rá a kutató.

A német Alpok megmaradt gleccserei még hamarabb elolvadhatnak, mivel 2025-re mindössze két év alatt területük több mint negyedét veszítették el.

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Kezdőlap    Tudomány    Klímakutatók: az utolsó gleccser is eltűnt az Allgäui-Alpokból

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