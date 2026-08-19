Így „romlik el” az idő augusztus 20-a után

A szakemberek először az „elromlik” kifejezést járják körül.

Szerintük ez a hőmérséklet komolyabb csökkenését jelenti, így tehát gyre kevésbé állja meg a helyét az a közvélekedés, hogy augusztus 20. után már az iskolakezdésre hangoló, hűvösebb napok következnek – olvasható a posztban.

Mint írják: elég hűvös időszakok jellemezték a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején az augusztus utolsó néhány napját.

Ugyanakkor 1992-ben hőhullám tombolt. Majd az ezredfordulót követően többször is volt példa igen meleg napokra augusztus végén, az elmúlt években pedig ez már egyre gyakoribb.

A mostani augusztus 20. utáni időszak időjárásáról a valószínűségi előrejelzésből lehet tippeket kapni.