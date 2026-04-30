Vissza is szólhat a Google népszerű szolgáltatása

A Google Fordító új fejlesztéssel bővül, amely a mesterséges intelligencia segítségével a nyelvtanulók kiejtését segíti javítani. Az új funkció nemcsak lefordítja a szavakat, hanem elemzi a felhasználó beszédét is, és azonnali visszajelzést ad arra, hogyan lehetne pontosabban kiejteni az adott kifejezéseket.

A fejlesztés célja, hogy a tanulók magabiztosabban kezdhessenek el valós helyzetekben is idegen nyelven kommunikálni, és ne csak elméleti tudásra támaszkodjanak. Ez eléggé hasonlít a Duolingo kiejtésgyakorló feladataihoz.

Az újdonság elsőként az Egyesült Államokban és Indiában válik elérhetővé, angol, spanyol és hindi nyelveken, egyelőre csak Androidon. Az iOS-felhasználók és más régiók egyelőre kimaradnak, de a Google szerint a funkció a Fordító 20. születésnapjához kapcsolódó fejlesztéssorozat része, és várhatóan később további országokban és nyelveken is megjelenhet – idézi a The Verge cikkét a hvg.hu.