2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Okostelefon egy női kézben.
Nyitókép: Getty Images/Nastasic

Vissza is szólhat a Google népszerű szolgáltatása

Infostart

Már a szavak kiejtését is gyakorolhatják a felhasználók a Google Fordítóban, így jobban felkészülhet a valós párbeszédekre.

A Google Fordító új fejlesztéssel bővül, amely a mesterséges intelligencia segítségével a nyelvtanulók kiejtését segíti javítani. Az új funkció nemcsak lefordítja a szavakat, hanem elemzi a felhasználó beszédét is, és azonnali visszajelzést ad arra, hogyan lehetne pontosabban kiejteni az adott kifejezéseket.

A fejlesztés célja, hogy a tanulók magabiztosabban kezdhessenek el valós helyzetekben is idegen nyelven kommunikálni, és ne csak elméleti tudásra támaszkodjanak. Ez eléggé hasonlít a Duolingo kiejtésgyakorló feladataihoz.

Az újdonság elsőként az Egyesült Államokban és Indiában válik elérhetővé, angol, spanyol és hindi nyelveken, egyelőre csak Androidon. Az iOS-felhasználók és más régiók egyelőre kimaradnak, de a Google szerint a funkció a Fordító 20. születésnapjához kapcsolódó fejlesztéssorozat része, és várhatóan később további országokban és nyelveken is megjelenhet – idézi a The Verge cikkét a hvg.hu.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója
Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
A semmiből jöhet a békemegállapodás, maximumra pörögnek az ukrán különleges műveletek - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.

Oil jumps to highest price since 2022 after report Trump to be briefed on new Iran options

Axios reported that US Central Command has prepared a plan for a wave of "short and powerful" strikes on Iran.

2026. április 29. 06:34
Akár filmet is készíthet a Samsung legújabb AI alkalmazásával
2026. április 29. 06:23
Ígéretes eredményeket produkál a legújabb súlycsökkentő csodaszer
