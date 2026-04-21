ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.86
usd:
309.95
bux:
135643.99
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Hullócsillagok az éjszakai égbolton egy hegyvidékes táj fölött.
Nyitókép: Unsplash

Érdemes lesni az eget: ma éjjel lesz az év első komoly csillaghullása

Infostart

A Lyridák szokásos tavaszi érkezésének köszönhetően akár tizenkét hullócsillag is felragyoghat az égen óránként.

Szinte minden évben április második felében a legaktívabb a Lyridák meteorraj, és ez idén sem lesz másképp. A szakemberek április 21-éről 22-ére virradó éjjelre várják a maximumot – írja az Időkép.

A keddről szerdára egész éjjel láthatók lesznek hullócsillagok. Erre a legnagyobb esély az éjszaka második felében lehet, amikor a radiánsa már magasan a keleti horizont felett lesz. Ilyenkor óránként akár 10-12 hullócsillag is felragyoghat az égen. A Hold 26 százalékos megvilágítottságú lesz ezen az éjjelen, viszont, mire a radiáns magasra emelkedik az égen, a Hold már nyugovóra tér.

A Lyridák közepesen gyors meteorokból állnak, de azért gyakoriak köztük a nagy fényességű meteorok is. A radiáns középpontja a Lant csillagkép közelében lesz, ez a hullócsillagok látszólagos kiindulási pontja, viszont az ég bármely részén felragyoghatnak a meteorok.

A látványosság persze az időjárástól is függ, de a portál előrejelzése szerint a keddről szerdára virradó éjjel az ország legnagyobb része fölött nem lesz zárt a felhőzet, így jó esélyünk lehet majd a felragyogó hullócsillagok megpillantására.

Kezdőlap    Tudomány    Érdemes lesni az eget: ma éjjel lesz az év első komoly csillaghullása

csillagászat

aszteroida

asztrológia

meteorraj

csillaghullás

lyridák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Magyar Péter kérését figyelembe véve jelölte ki május 9-ét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ezt követően a kormány szinte azonnal feláll, a kettő között pedig nagy rendezvény lesz a Kossuth téren.
 

ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos ügy bukott ki: titkos katonai létesítményt leplezett le Amerika szövetségese - Washington drasztikus dolgot tett

Az Egyesült Államok részlegesen korlátozta a Dél-Koreával folytatott hírszerzési információcserét. A döntés azután született, hogy a dél-koreai egyesítési miniszter nyilvánosan megnevezett egy észak-koreai nukleáris létesítményt, melynek pontos helyzete amerikai hírszerzési adatokon alapulhatott - jelentette a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Döntött az államfő: megvan, mikor tartják az Országgyűlés alakuló ülését

Az államfő 2026. május 9-ére hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran yet to decide on sending delegation to Islamabad for US talks, official tells BBC

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 20. 12:00
Rubicon-estek – Történelemről érthetően
2026. április 20. 05:31
Hiába fejlesztették? – Baj van az életkor igazolhatóságával a neten
×
×