Érdemes lesni az eget: ma éjjel lesz az év első komoly csillaghullása

Szinte minden évben április második felében a legaktívabb a Lyridák meteorraj, és ez idén sem lesz másképp. A szakemberek április 21-éről 22-ére virradó éjjelre várják a maximumot – írja az Időkép.

A keddről szerdára egész éjjel láthatók lesznek hullócsillagok. Erre a legnagyobb esély az éjszaka második felében lehet, amikor a radiánsa már magasan a keleti horizont felett lesz. Ilyenkor óránként akár 10-12 hullócsillag is felragyoghat az égen. A Hold 26 százalékos megvilágítottságú lesz ezen az éjjelen, viszont, mire a radiáns magasra emelkedik az égen, a Hold már nyugovóra tér.

A Lyridák közepesen gyors meteorokból állnak, de azért gyakoriak köztük a nagy fényességű meteorok is. A radiáns középpontja a Lant csillagkép közelében lesz, ez a hullócsillagok látszólagos kiindulási pontja, viszont az ég bármely részén felragyoghatnak a meteorok.

A látványosság persze az időjárástól is függ, de a portál előrejelzése szerint a keddről szerdára virradó éjjel az ország legnagyobb része fölött nem lesz zárt a felhőzet, így jó esélyünk lehet majd a felragyogó hullócsillagok megpillantására.