Videóhívás iPhone-ok és androidos telefonok között? – már nem kell rá sokat várni

Olyan új üzenetküldési szabványt hoztak létre, ami lehetővé teszi a videóhívások indítását a különböző rendszert futtató okostelefonok között – írja a The Verge cikke alapján a hvg.hu.

Az iPhone-ok és az androidos okostelefonok közötti fal lebontása egyáltalán nem új törekvés, hiszen már régebben megjelent az RCS üzenetküldési szabvány, melynek köszönhetően lehetségessé vált a – nem SMS-alapú – üzenetküldés két mobilos operációs rendszer között.

Az eddigi szabvány mögött álló GSM Association (GSMA) azonban nemrég bejelentette az RCS Universal Profile 4.0-s változatát is, amely már

képes lesz videóhívásokat is indítani a két rendszer között – akár csoportosan, több résztvevővel is.

Ez a funkció a Messaging‑Initiated Video Calls (MIVC) nevet kapta, és a legfőbb haszna, hogy gyakorlatilag véget vet annak, hogy nem lehet meghívni egy videóhívásba másokat azért, mert ők nem azt az operációs rendszert futtatják, mint a hívás többi tagja. Az RCS Universal Profile 4.0 a videóhívás lehetősége mellett

a szövegformázás, valamint a jobb minőségű képek és videók küldésének lehetőségét is magával hozza.

Ugyanakkor eddig az Apple és a Google sem tett hivatalos bejelentést az alkalmazással kapcsolatban, így kevés az esély rá, hogy a közeljövőben élvezhetjük a szolgáltatás előnyeit. Idővel azonban minden, a szabványon alapuló funkciót élesíthetnek.