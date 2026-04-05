2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Nyitókép: Unsplash

Videóhívás iPhone-ok és androidos telefonok között? – már nem kell rá sokat várni

Infostart

Az RCS Universal Profile 4.0 a videóhívás lehetősége mellett a szövegformázás, valamint a jobb minőségű képek és videók küldésének lehetőségét is magával hozza.

Olyan új üzenetküldési szabványt hoztak létre, ami lehetővé teszi a videóhívások indítását a különböző rendszert futtató okostelefonok között – írja a The Verge cikke alapján a hvg.hu.

Az iPhone-ok és az androidos okostelefonok közötti fal lebontása egyáltalán nem új törekvés, hiszen már régebben megjelent az RCS üzenetküldési szabvány, melynek köszönhetően lehetségessé vált a – nem SMS-alapú – üzenetküldés két mobilos operációs rendszer között.

Az eddigi szabvány mögött álló GSM Association (GSMA) azonban nemrég bejelentette az RCS Universal Profile 4.0-s változatát is, amely már

képes lesz videóhívásokat is indítani a két rendszer között – akár csoportosan, több résztvevővel is.

Ez a funkció a Messaging‑Initiated Video Calls (MIVC) nevet kapta, és a legfőbb haszna, hogy gyakorlatilag véget vet annak, hogy nem lehet meghívni egy videóhívásba másokat azért, mert ők nem azt az operációs rendszert futtatják, mint a hívás többi tagja. Az RCS Universal Profile 4.0 a videóhívás lehetősége mellett

a szövegformázás, valamint a jobb minőségű képek és videók küldésének lehetőségét is magával hozza.

Ugyanakkor eddig az Apple és a Google sem tett hivatalos bejelentést az alkalmazással kapcsolatban, így kevés az esély rá, hogy a közeljövőben élvezhetjük a szolgáltatás előnyeit. Idővel azonban minden, a szabványon alapuló funkciót élesíthetnek.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
2026.04.07. kedd, 18:00
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
2026. április 5. 10:06
Magyar űrorvos az ISS-en történt titokzatos egészségügyi vészhelyzetről
