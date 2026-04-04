ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.78
usd:
334.25
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA által közreadott, az Artemis II küldetés egyik amerikai tagja, Reid Wiseman által az Orion ûrhajó fedélzetérõl készített kép a Földrõl 2026. április 2-án, a fellövésük után. A küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat.
Nyitókép: -

Lélegzetelállító képek az űrből, száguld a Hold felé az amerikai űrhajó, de van egy kis baki

Infostart

Az Orion űrhajó megtette az út felét égi kísérőnk felé, a fedélzetén tartózkodó négy asztronauta pedig megkezdte a felkészülést a Hold körüli manőverekre. A NASA tájékoztatása szerint az április 2-án indult Artemis–2 küldetés a terveknek megfelelően halad, és bár egy rövid ideig tartó műszaki hiba zavarta meg a fedélzeti rendszereket, az utazás sikere nincs veszélyben.

A Kennedy Űrközpontból startoló egység legénysége – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – jelenleg a mélyűrben végzi az Orion rendszereinek tesztelését.

Világûr, 2026. április 3. Az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA által közreadott, az Artemis II küldetés egyik amerikai tagja, Reid Wiseman által az Orion ûrhajó fedélzetérõl készített kép a Földrõl 2026. április 3-án, egy nappal a fellövésük után. A küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat. MTI/AP/NASA
A misszió során az űrhajó nem száll le a felszínre, hanem egy „szabad visszatérési pályán” kerüli meg a Holdat, kihasználva annak gravitációját a hazaúthoz. Ez az első alkalom 1972 óta, hogy emberes űreszköz jut el a Hold közvetlen közelébe.

A repülés első óráiban váratlan műszaki probléma adódott a vizeletgyűjtő rendszerrel: egy ventilátor beszorult, ami miatt a folyékony hulladék kezelése átmenetileg akadozott. Az űrhajósok a földi irányítás segítségével, tartalék megoldásokat alkalmazva néhány óra alatt elhárították a hibát, így a higiéniai rendszer ismét teljes körűen működik. A NASA hangsúlyozta, hogy az incidens nem veszélyeztette a küldetés kritikus szakaszait vagy az állomány biztonságát - írja a tozsdefroum.hu.

Cape Canaveral, 2026. április 2. Fellövik az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA Artemis II ûrutazásának SLS rakétáját és a vele összekapcsolt Orion ûrhajót a floridai Cape Canaveral Kennedy ûrközpontjából 2026. április elsején. Az Artemis II küldetés négy tagja - Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch NASA-asztronauták, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa - ezen a napon indul útnak, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerülje a Holdat. MTI/EPA/Cristobal Herrera
A tervek szerint az Orion vasárnap reggel éri el a Hold gravitációs övezetét. A mostani tapasztalatok alapvető fontosságúak a 2027-re tervezett Artemis–3, majd a tényleges holdraszállást végrehajtó Artemis–4 küldetések számára. A NASA távlati céljai között szerepel egy állandó holdbázis felépítése, az éves rendszerességű holdutazások megvalósítása, valamint a nukleáris meghajtású Space Reactor-1 Freedom űrhajó fejlesztése a későbbi Mars-missziókhoz - erről már a borsonline.hu tesze említést.

Kezdőlap    Tudomány    Lélegzetelállító képek az űrből, száguld a Hold felé az amerikai űrhajó, de van egy kis baki

űrkutatás

nasa

hold

artemis-2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
2026. április 5. 10:06
Magyar űrorvos az ISS-en történt titokzatos egészségügyi vészhelyzetről
×
×