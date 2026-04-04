Lélegzetelállító képek az űrből, száguld a Hold felé az amerikai űrhajó, de van egy kis baki

A Kennedy Űrközpontból startoló egység legénysége – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – jelenleg a mélyűrben végzi az Orion rendszereinek tesztelését.
A misszió során az űrhajó nem száll le a felszínre, hanem egy „szabad visszatérési pályán” kerüli meg a Holdat, kihasználva annak gravitációját a hazaúthoz. Ez az első alkalom 1972 óta, hogy emberes űreszköz jut el a Hold közvetlen közelébe.
A repülés első óráiban váratlan műszaki probléma adódott a vizeletgyűjtő rendszerrel: egy ventilátor beszorult, ami miatt a folyékony hulladék kezelése átmenetileg akadozott. Az űrhajósok a földi irányítás segítségével, tartalék megoldásokat alkalmazva néhány óra alatt elhárították a hibát, így a higiéniai rendszer ismét teljes körűen működik. A NASA hangsúlyozta, hogy az incidens nem veszélyeztette a küldetés kritikus szakaszait vagy az állomány biztonságát - írja a tozsdefroum.hu.
A tervek szerint az Orion vasárnap reggel éri el a Hold gravitációs övezetét. A mostani tapasztalatok alapvető fontosságúak a 2027-re tervezett Artemis–3, majd a tényleges holdraszállást végrehajtó Artemis–4 küldetések számára. A NASA távlati céljai között szerepel egy állandó holdbázis felépítése, az éves rendszerességű holdutazások megvalósítása, valamint a nukleáris meghajtású Space Reactor-1 Freedom űrhajó fejlesztése a későbbi Mars-missziókhoz - erről már a borsonline.hu tesze említést.