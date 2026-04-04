Lélegzetelállító képek az űrből, száguld a Hold felé az amerikai űrhajó, de van egy kis baki

A Kennedy Űrközpontból startoló egység legénysége – Reid Wiseman parancsnok, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen – jelenleg a mélyűrben végzi az Orion rendszereinek tesztelését.

Világûr, 2026. április 3. Az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA által közreadott, az Artemis II küldetés egyik amerikai tagja, Reid Wiseman által az Orion ûrhajó fedélzetérõl készített kép a Földrõl 2026. április 3-án, egy nappal a fellövésük után. A küldetés célja, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerüljék a Holdat. MTI/AP/NASA

A misszió során az űrhajó nem száll le a felszínre, hanem egy „szabad visszatérési pályán” kerüli meg a Holdat, kihasználva annak gravitációját a hazaúthoz. Ez az első alkalom 1972 óta, hogy emberes űreszköz jut el a Hold közvetlen közelébe.

A repülés első óráiban váratlan műszaki probléma adódott a vizeletgyűjtő rendszerrel: egy ventilátor beszorult, ami miatt a folyékony hulladék kezelése átmenetileg akadozott. Az űrhajósok a földi irányítás segítségével, tartalék megoldásokat alkalmazva néhány óra alatt elhárították a hibát, így a higiéniai rendszer ismét teljes körűen működik. A NASA hangsúlyozta, hogy az incidens nem veszélyeztette a küldetés kritikus szakaszait vagy az állomány biztonságát - írja a tozsdefroum.hu.

Cape Canaveral, 2026. április 2. Fellövik az amerikai ûrkutatási vállalat, a NASA Artemis II ûrutazásának SLS rakétáját és a vele összekapcsolt Orion ûrhajót a floridai Cape Canaveral Kennedy ûrközpontjából 2026. április elsején. Az Artemis II küldetés négy tagja - Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch NASA-asztronauták, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa - ezen a napon indul útnak, hogy az alacsony Föld körüli pályát elsõként túllépve tíznapos ûrutazás alatt megkerülje a Holdat. MTI/EPA/Cristobal Herrera

A tervek szerint az Orion vasárnap reggel éri el a Hold gravitációs övezetét. A mostani tapasztalatok alapvető fontosságúak a 2027-re tervezett Artemis–3, majd a tényleges holdraszállást végrehajtó Artemis–4 küldetések számára. A NASA távlati céljai között szerepel egy állandó holdbázis felépítése, az éves rendszerességű holdutazások megvalósítása, valamint a nukleáris meghajtású Space Reactor-1 Freedom űrhajó fejlesztése a későbbi Mars-missziókhoz - erről már a borsonline.hu tesze említést.