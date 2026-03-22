2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Nyitókép: demaerre/Getty Images

Klímakutató: Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része, ezt már kénytelenek vagyunk tudomásul venni

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Szabó Péter klímakutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, a Másfélfok szerzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a három Celsius-fokos melegedést Európában már tudomásul kell vennünk, ez már eldőlt. Viszont azt is kijelentette, még tehetünk azért, hogy a 21. század végére ez ne növekedjen hét fokra, aminek már sokkal súlyosabb következményei lehetnek.

Az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület jelentése szerint az európai kontinens jóval gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, egy friss tanulmány szerint pedig 98 százalékos bizonyossággal állíthatjuk, hogy a globális melegedés üteme közel duplájára gyorsult.

„A Tanácsadó Testület azért hozta létre ezt a nagyon hosszú jelentést, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ehhez a 3 Celsius-fok feletti hőmérséklet-emelkedéshez kell 2050-ig hozzászoknunk” – mondta az InfoRádióban Szabó Péter klímakutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza, a Másfélfok szerzője. Leszögezte:

ez már biztos, ez már „benne van a rendszerben”, ugyanis azt ezt kiváltó anyagokat már kibocsátottuk és nem sok mindent tehetünk.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az évszázad végére nézve viszont még van jelentősége a kibocsátás mértékének.

A kibocsátási modelleket tekintve a kutató elmondta: több lehetséges pálya is van. Az egyik, amin jelenleg is haladunk, hogy minden megy tovább ugyanúgy, ahogy eddig, ami egy igen pesszimista kilátás. Megjegyezte, ezen valószínűleg változtatni fog az emberiség, „jobb útra tér”, és akkor Európában nagyjából 7 Celsius-fokos melegedésre számíthatunk az 1900 előtti időszakhoz képest – ezt azonban jobb lenne elkerülni, mert nagyon súlyos következményei lehetnek. Ha pedig drasztikusan csökkentjük a kibocsátást, akkor még elérhetjük a 4 Celsius-fok alatti tartományt – tette hozzá. Szabó Péter arról is beszélt, hogy

Európa gyorsabban melegszik, mint a globális átlag, és nem csak a szárazföldek, hanem a tengerek is.

Ez pedig fokozott párolgással jár, ami több és intenzívebb csapadékhoz vezet. Erre több példát is láthattunk az elmúlt években, akár a 2024-es valenciai árvizek vagy a 2021-es közép-európai árvizek formájában. De

a hőhullámok is egyre intenzívebbek, 2022 nyarán például 60-70 ezer ember halálát okozták, de 2024-ben is 24 ezren haltak meg Nyugat-Európában a hőséghez köthetően.

A kutató az erdőtüzeket is megemlítette mindemellett, amik egyre nagyobb mértékben sújtják a kontinenst.

A Másfélfok szerzője elmondta, jelenleg Kína a legnagyobb károsanyag-kibocsátó a világon, őt követi a rangsorban az Egyesült Államok, a harmadik India, a negyedik pedig az Európai Unió tömbösítve. Vagyis mi is elég nagy kibocsátók vagyunk egységként, főleg,

ha megnézzük, hogy mekkora a lélekszáma az EU-nak és Indiának, és egy főre levetítjük a károsanyag-kibocsátás mértékét, akkor kiderül, hogy itt is van még mit fejlődnünk

– jegyezte meg a kutató. Szabó Péter azt viszont leszögezte, hogy Európa elég jól áll a csökkentés tekintetében is, hiszen jelentős mérséklések történtek az 1990-es évekhez képest. Ugyanakkor viszont a nagy cégeknek is jelentős hatása van, akik a legnagyobb kibocsátók – húzta alá, hozzátéve, hogy magánemberként is tudunk mit tenni. Véleménye szerint a „zöldebb pályára állással”, a fogyasztás csökkentésével, a felelős vezetők választásával befolyásunk lehet arra, milyen jövőt formálunk magunknak.

Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet”

Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet"

Hódmezővásárhelyen folytatta országjárását Orbán Viktor vasárnap. A miniszterelnök a beszédében többek között kitért arra, hogy a választás nem az elmúlt 16 évről vagy Orbán Viktorról szól, hanem arról, hogy mindenki a saját sorsáról dönt.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Energiaválság: a kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről Horvátországban

Energiaválság: a kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről Horvátországban

A horvát kormány új intézkedéscsomaggal mérsékli a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök vasárnap.

Kvíz: Mennyit tudsz Lengyelországról, a lengyel kultúráról, történelemről? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

Kvíz: Mennyit tudsz Lengyelországról, a lengyel kultúráról, történelemről? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

A lengyel, magyar - két jó barát, együtt emel kardot, kupát mondás (és ennek számos változata) is mind Magyarországon, mind Lengyelországban széles körben ismert.

Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

