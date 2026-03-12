ARÉNA - PODCASTOK
Egy Föld körüli pályán keringő műhold.
Nyitókép: Unsplash

Visszalépett a légkörbe és megsemmisült a NASA egyik műholdja

Infostart

A szerkezetet csak 2019-ig használta az amerikai űrügynökség tudományos célokra, azóta viszont céltalanul keringett. Eredetileg még jó ideig nem kellett volna visszazuhannia a Földre, ám egy váratlan napjelenség miatt hamarabb következett be a megsemmisülése.

Visszatért a Föld légkörbe és megsemmisült a NASA Van Allen Probe A nevű műholdja – írja az amerikai űrügynökség közlése nyomán a 24.hu.

A szerkezet magyar idő szerint március 11-én, délután 12:37-kor lépett be az atmoszférába a Csendes-óceán felett, a Galápagos-szigetektől nyugatra. A szakértők szerint az objektum legnagyobb része elégett, ám némi törmelék becsapódhatott a vízbe.

A Van Allen Probe A közel 14 évet töltött Föld körüli pályán, ahová 2014 végén bocsátották fel „ikertestvérével”, a Van Allen Probe B-vel együtt. Céljuk a nevüket adó Van Allen sugárzási övezet vizsgálata volt. A műholdak küldetését eredetileg csak 2 évre tervezték, végül azonban 2019-ig működtek.

A Van Allen-szondák erősen elliptikus pályán keringtek: legtávolabbi pontjukon 30 415 kilométerre, legközelebbi pontjukon pedig 618 kilométerre voltak a Földtől. Emiatt kifejezetten nehéz volt megjósolni, hogy a Probe A végül pontosan hol zuhanthat le. Ettől függetlenül a mérnökök kis esélyét látták annak, hogy lakott területen csapódna végül be.

Az eredeti számítások szerint mindkét szonda 2034-ig pályán maradt volna, de a Nap szokatlanul erőteljes aktivitása az elmúlt években a bolygónk légkörének tágulását okozta, ez pedig növelte a műholdakra ható súrlódási ellenállást. Ezek a hatások valószínűleg a Van Allen Probe B élettartamát is lerövidítették, de a NASA szerint ezen szonda visszatérése a légkörbe ennek ellenére sem várható 2030 előtt.

