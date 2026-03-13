Elképesztő módját választotta a traffipax elleni lázadásnak egy kecskeméti férfi – videó

A vádirat szerint a helybéli férfi idén februárban egy fekete színű festékszóróval lefújta az egyik Kecskeméten elhelyezett traffipaxot tartalmazó doboz védőüvegét – közölte az ügyészség. Ezzel a férfi a traffipax működését akadályozta, az ugyanis a sebességmérő funkcióját időlegesen nem tudta ellátni.

Két nappal később a férfi ismét lefújta ugyanazon doboz védőüvegét, de ekkora már a traffipaxot kivették a korábbi helyéről.

A járási ügyészség a férfit információs rendszer megsértésének bűntettével vádolja és ezért vele szemben – tárgyalás nélkül, büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban – pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A biztonsági kamera felvételén az látható, amikor a férfi másodszor fújja le a készüléket:

(Nyitóképünk illusztráció)