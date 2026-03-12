ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
A tank ship can be seen sailing in the waters of Austrheim, Norway against a stunning sunset backdrop. Shot from a drone on a summer evening.
Nyitókép: Morten Falch Sortland/Getty Images

Óriási szellemhajó sodródik a Földközi-tengeren: gazdátlan orosz tankert visz a víz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé – közölték csütörtökön a máltai hajózási hatóságok.

A tájékoztatás szerint az Arctic Metagaz nevű, 277 méter hosszú tanker több ezer tonna cseppfolyósított gázt szállít, veszélyforrássá válhat más hajók számára. Feltételezések szerint a hajó irányíthatatlanná is vált.

Robert Abela máltai miniszterelnök szerint vészterven dolgoznak. A hajó jelenleg nagyjából 110 kilométerre van a máltai partoktól nemzetközi vizeken. A térségben közlekedő hajókat figyelmeztették, hogy ne közelítsék meg a tankert 5 tengeri mérföldnél (nagyjából kilenc kilométernél) közelebb.

Ugyanakkor olasz részről nem érkezett megerősítés, hogy a hajó Lampedusa felé sodródik.

A tanker múlt hét kedden Líbia partjai előtt robbanásokat követően gyulladt ki. Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy tengeri drónnal támadta meg a hajót. A 30 fős legénységet kimentették fedélzetéről. Vlagyimir Putyin orosz elnök terrorcselekményről beszélt a történtekkel kapcsolatban.

Az orosz közlekedési minisztérium pedig a támadást nemzetközi terrorizmusnak és tengeri kalózkodásnak minősítette.

A líbiai parti őrség először azt jelentette, hogy a tanker elsüllyedt, később azonban felvételek jelentek meg, amelyek a súlyosan megrongálódott, oldalirányban megdőlt Arctic Metagazt mutatták.

(Nyitóképünk illusztráció)

