Vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak az éttermek

Március 23-án nyílik meg a beadási lehetőség az éttermek számára kínált, KTH Start hitelre. Az 5 millió forintos összegű hitel mellett 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak. Cél, hogy a vendéglátószektor stabil, tervezhető formában jusson forráshoz a működés és a fejlesztések támogatására is – mondta el Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont vezérigazgatója az InfoRádióban. Ismertette, hogy jelentős érdeklődéssel találkoztak a hitelkonstrukció iránt, a szakmai szervezetekkel folyamatosan fórumok tartását tervezik.

Mint elmondta, „elég széles körűre hagyták a felhasználási feltételeket”,

alapvetően két irányban lehet felhasználni a forrásokat. Az egyik a működési költségek,

tehát a bérek, bérleti díjak fizetése, készletvásárlás, illetve egyéb szállítói számlák kifizetése, vagy akár a munkatársak képzésre való küldése. Ez a hitel szempontjából egy hároméves forgóeszköz-hitel formájában jelenik meg. Az első évben nem szükséges a tőkét törleszteni, csak a kamatot, és a második, harmadik évtől lép be a tőketörlesztés kötelezettsége.

A másik konstrukció a beruházási hitel lehet, amely ötéves futamidejű

– tette hozzá. Az első évben itt sem kell a tőkét törleszteni, csak a másodiktól az ötödik évig. Ebben a kategóriában lehet minden, ami a vállalkozás hosszú távú működéséhez kapcsolódó fejlesztés, akár ingatlanvásárlásról, -bővítésről, -fejlesztésről, -felújításról, esetleg eszközvásárlásról van szó. Az utóbbi tartalmazhatja a konyhai eszközök, vagy szoftverek, illetve akár energetikai hatékonysági beruházások megvalósítását is.

Lehet napelemet, illetve akár energiahatékony sütőt vagy hűtőt is venni

– emelte ki a vezérigazgató.

A hitelkonstrukciót támogatással egyszer lehet felvenni. Maximálisan 10 millió forintos hitelekre lehet igénylést beadni, ez lehet forgóeszköz- és beruházási hitel is.

Láving Gusztáv kiemelte, hogy csak az 5 milliós hitelhez jár az 5 milliós támogatás. Az is fontos, hogy ezt a működő éttermi szolgáltatók tudják csak igénybe venni. A támogatásnak feltétele továbbá, hogy az adott vendéglátóhely az elmúlt egy évben legalább 250 napon keresztül, illetve az igénylést megelőzően legalább 20 napon át folyamatosan adatot szolgáltatott az NTAK-ba. Az utóbbival az is a cél, hogy az igénylők adatszolgáltatási kötelezettségét ösztönözni tudják, és közben jobb döntést tudjanak hozni, ugyanis figyelembe veszik a turisztikai adatokat is a hitelbírálatnál – tette hozzá a vezérigazgató.