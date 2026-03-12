ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.65
usd:
338.24
bux:
122062.4
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Olasz benzinturisták ostromolják San Marinót

Infostart / MTI

Hosszú sorok állnak San Marino Köztársaság üzemanyagtöltő állomásainál, ahova a közeli olaszországi városokból átjárnak tankolni az alacsonyabb árak miatt. Az olasz kereskedelmi szövetség csütörtöki bejelentése szerint minden ágazatban ellenőrizhetetlen áremelkedés várható.

Az Emilia Romagna és Marche tartomány határán található San Marino kútjait napok óta ostromolják az olaszországi autósok, akik kannákkal érkeznek még a több mint százötven kilométerre levő Bologna városából is.

Számításaik szerint megéri az apró köztársaságban tankolni, mivel ott a benzin és a dízel ára még nem érte el a literenkénti két eurót.

San Marinóban jelenleg azért kerül kevesebbe az üzemanyag, mivel a köztársaság kevesebb adót számol fel. Olaszországban a 22 százalékos általános forgalmi adó mellett az állam literenként hatvanhét cent jövedéki adóval is terheli az üzemanyagárat.

A római ipari minisztérium csütörtöki adatai szerint az olaszországi autósztrádákon a zöld üzemanyag ára átlagban túllépte az 1,9 eurót, a gázolajé pedig a 2 eurót.

A Codacons fogyasztóvédő szervezet mérése azt mutatja, hogy a gázolaj ára az észak-keleti Friuli Venezia Giulia tartományban a legmagasabb, literenként több mint két euró, a városok között pedig Bolzanóban a legdrágább. A benzinár a déli Calabria tartományban a legmagasabb.

A Codacons szerint az üzemanyagárak átlaga már a következő napokban elérheti a literenkénti 2,1 eurót. Hozzátették, hogy máris érezhető a drágulás az élelmiszerpiacon, és az árak növekedése minden ágazatban ellenőrizhetetlenné válhat.

A Confesercenti kereskedelmi szövetség arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak emelkedése inflációnövekedéshez vezethet, valamint az olasz nemzeti össztermék csökkenéséhez.

A közép-olaszországi Lazio tartományban hétfőn a dízel átlagára 1,9 euró volt, majd szerdára két euró fölé ugrott. Róma több kerületében a gázolajat már literenként 2,3 euróért árulják a kutaknál.

A római kormány a jövedéki adók csökkentését ígérte, de egyelőre nem lépett.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes és egyben külügyminiszter hangoztatta, hogy a jelenlegi áremelkedést spekuláció okozza, és megoldáshoz a spekulánsok elleni szigorú fellépés vezethet.

Kezdőlap    Külföld    Olasz benzinturisták ostromolják San Marinót

benzinkút

san marino

tankolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista

Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista
Lezajlott az utolsó plenáris parlamenti ülés, és akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri meg az április 12-i választást, az már biztos, hogy a következő Országgyűlés teljesen más lesz, mint a mostani. A kormányoldalról és az ellenzék soraiból ugyanis nagyon sokan nem indulnak el a voksoláson – összeállításunk róluk szól.
Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Közben az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába vezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Délután Irán új vezére bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárva marad, mint "nyomásgyakorlási eszköz." Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleg befellegzett az utazási irodák trükkjének: rengeteg pénzt szerezhetnek vissza a pórul járt utazók

Végleg befellegzett az utazási irodák trükkjének: rengeteg pénzt szerezhetnek vissza a pórul járt utazók

Az Európai Parlament a nyaralók védelme érdekében támogatta az utazásszervezők által ajánlott utazási ajánlatcsomagok egyértelműbb meghatározását szolgáló új szabályokat

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 16:12
Visszalépett a légkörbe és megsemmisült a NASA egyik műholdja
2026. március 12. 15:33
Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről
×
×