Olasz benzinturisták ostromolják San Marinót

Az Emilia Romagna és Marche tartomány határán található San Marino kútjait napok óta ostromolják az olaszországi autósok, akik kannákkal érkeznek még a több mint százötven kilométerre levő Bologna városából is.

Számításaik szerint megéri az apró köztársaságban tankolni, mivel ott a benzin és a dízel ára még nem érte el a literenkénti két eurót.

San Marinóban jelenleg azért kerül kevesebbe az üzemanyag, mivel a köztársaság kevesebb adót számol fel. Olaszországban a 22 százalékos általános forgalmi adó mellett az állam literenként hatvanhét cent jövedéki adóval is terheli az üzemanyagárat.

A római ipari minisztérium csütörtöki adatai szerint az olaszországi autósztrádákon a zöld üzemanyag ára átlagban túllépte az 1,9 eurót, a gázolajé pedig a 2 eurót.

A Codacons fogyasztóvédő szervezet mérése azt mutatja, hogy a gázolaj ára az észak-keleti Friuli Venezia Giulia tartományban a legmagasabb, literenként több mint két euró, a városok között pedig Bolzanóban a legdrágább. A benzinár a déli Calabria tartományban a legmagasabb.

A Codacons szerint az üzemanyagárak átlaga már a következő napokban elérheti a literenkénti 2,1 eurót. Hozzátették, hogy máris érezhető a drágulás az élelmiszerpiacon, és az árak növekedése minden ágazatban ellenőrizhetetlenné válhat.

A Confesercenti kereskedelmi szövetség arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagárak emelkedése inflációnövekedéshez vezethet, valamint az olasz nemzeti össztermék csökkenéséhez.

A közép-olaszországi Lazio tartományban hétfőn a dízel átlagára 1,9 euró volt, majd szerdára két euró fölé ugrott. Róma több kerületében a gázolajat már literenként 2,3 euróért árulják a kutaknál.

A római kormány a jövedéki adók csökkentését ígérte, de egyelőre nem lépett.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes és egyben külügyminiszter hangoztatta, hogy a jelenlegi áremelkedést spekuláció okozza, és megoldáshoz a spekulánsok elleni szigorú fellépés vezethet.