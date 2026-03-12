MNB: háborús országban nem sokat ér a utasbiztosítás

Az utasbiztosítók szerződési feltételeikben általánosan kizárják a szolgáltatást, fedezetvállalást a háború, harci cselekmények által közvetlenül vagy közvetve okozott károkra. Ezeknek nem feltétele a hadüzenet sem, és e körbe tartozhatnak a terrorcselekmények, tüntetések, felvonulások vagy akár sztrájkok okozta esetleges károk is - ismertette az MNB. Az utasbiztosítási szerződés emellett területileg nem terjed ki az olyan országokra, amelyeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata a szerződéskötést megelőzően honlapján már utazásra nem javasolt államoknak minősített.

Ha a kockázatviselés kezdete, illetve az ügyfél kiutazása előtt tör ki háború egy államban, akkor a biztosítás megszüntethető, és a biztosító visszafizeti majd a díjat. Ha az ügyfél útlemondási (storno) biztosítással rendelkezik, és a kockázatviselés kezdete után, de a kiutazás előtt indul háború, arra az útlemondási fedezet jellemzően nem terjed ki (a konkrét szerződési feltételeket kell ellenőrizni). Ha háború miatt meghiúsul az utazás, utazási irodájától, a kiutaztató légitársaságtól, illetve

a külföldi szállásadótól kérheti az ügyfél befizetései visszatérítése, az azokkal kötött szerződések alapján.

Ha a háború kitörésekor vagy az adott állam "utazásra nem javasolttá" minősítésekor az ügyfél már az adott országban van, a biztosítók a saját szerződési feltételeik szerint nyújtanak szolgáltatást. Egyes piaci szereplők így időbeli korlátot szabnak a további kockázatvállalásukra (például az csak a háború kitörése, illetve az átminősítés után 14 napig marad érvényben). Másoknál személyi sérülés, betegség, sérült hazaszállítása esetén (esetleg csökkentett kifizetési limitekkel) továbbra is fizetnek, vagyoni kárra azonban nem. A biztosítók egyöntetűen kizárják a kifizetést, ha az ügyfél esetleg aktív részese volt a külföldi erőszakos eseményeknek.

Háborús időszakban az adott államban megnehezülhet a biztosító (és helyi partnerei) egészségügyi mentési és ellátási tevékenysége is. Az ügyfeleknek a kármegelőzés és -enyhítés érdekében így - lehetőségeik szerint - célszerű az eredetileg tervezettnél hamarabb, azonnal hazatérniük. Ha ezt az ügyfél nem tudja a biztosítóval egyeztetett módon megtenni, számos biztosító a szerződési feltételekben meghatározott összeghatárig megtéríti a hazautazás költségeit, ami akár jelentős segítség is lehet. Ehhez érdemes megőrizni az utazással kapcsolatos számlákat, bizonylatokat.

Váratlan háborús helyzet esetén a koordinált hazajutás érdekében - káresemény nélkül is - érdemes egyeztetni az utasbiztosító telefonos segítségnyújtási (asszisztencia) központjával, illetve felvenni a kapcsolatot a helyi nagykövetséggel, Konzuli Szolgálattal - javasolta az MNB.