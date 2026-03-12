Okostelefonja buktatta le a házfalba rohanó sofőrt

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába egy automata vészhívás érkezett március 6-án este – írja beszámolójában a rendőrség.

Az okostelefon szerint súlyos balesetet történt Tarany belterületén. A rendőrök megpróbálták elérni a tulajdonost, aki először fel sem vette, majd később ingatag hangon azt mondta a telefonba, hogy „nem történt semmi”, és bontotta a vonalat.

A helyszínre érkező egyenruhásokat azonban egészen más látvány fogadta. A 20 éves nagydobszai sofőr egy útkanyarulatban elvesztette uralmát a gépjárműve felett, és egy házfalnak csapódott. A férfi a balesetben nem sérült meg, azonban ellenőrzésekor a rendőrök megállapították, hogy sosem rendelkezett jogosítvánnyal, ezért az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési őrizetbe vették.

A rendőrség fotókat is közzétett a baleset helyszínéről, ezeket a police.hu oldalon tekintheti meg.