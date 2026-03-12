ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Handball Player about to shoot a handball into the goal.
Nyitókép: imagean/Getty Images

Pálinger Katalin: nem kell aggódni a női kézilabda-válogatottért

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Bár Klujber Katrin szavai félreérthetőek voltak a Dánia elleni kettős Eurokupa-vereség után, nincs nézeteltérés a magyar női kézilabda-válogatott játékosai és a szövetségi kapitány között. Erről beszélt az Inforádiónak a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke.

„Folyik a felkészülés és nyilván ebben vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Nem volt egy sikeres a hetünk, de legalább együtt gyakorolhatott a válogatott. Mivel pedig a betervezett edzésmunkát elvégezték a lányok, így mégiscsak hasznos volt a hét” – hangsúlyozta a Pálinger Katalin.

Ugyanakkor azt is elismerte, hogy azért a meccseredmények nem felelnek meg annak, amit elvártak a csapattól. Még akkor sem, ha a dán válogatottól kikapni nem olyan nagy tragédia. Nem is az eredmény az ami csalódást okozott, hanem a játék képe. A nyilatkozatokból is érezni, hogy a lányok is nagyon önkritikusak és vállalják a felelősséget. „Igazából nem ez a megszokott a válogatottnál, nem ez a hozzáállás. Ez számukra is elfogadhatatlan, és bízom benne, hogy levonták a megfelelő következtetéseket.

A következő összetartás már teljesen mást fog mutatni” – bizakodott a szövetség alelnöke.

„De vajon Klujber Katrin szavait is így kell értelmezni, hogy ez nem mehet így tovább” – érdeklődött az InfoRádió.

„Igen, abszolút” – válaszolta a Pálinger Katalin. Mint mondta ez a kijelentés valójában arra utalt: ha valakinek nem megy úgy a játék, akkor azért vállalja a felelősséget, és ne várja másoktól, hogy majd ők oldják meg a helyzetet. „Eddig ez nem volt jellemző a csapatra. Bízom benne, hogy megtaláljuk a helyes utat” – tette hozzá a szakvezető. Ugyanakkor elismerte, hogy Kljuber Katrin a nyilatkozata valóban egy kicsit félreérthető volt. De igazából nincs semmilyen probléma a válogatotton belül. Ezeket inkább csak a média fújta fel – tette helyre a dolgokat a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke.

Majd azt hangsúlyozta, hogy teljesen egységes és összetartó, nincs probléma sem az edzővel, sem a játékosok között. Klujber Katrin a nyilatkozatában valószínűleg a saját problémájáról beszélt, arról, hogy nem volt egészséges, amikor a válogatottba érkezett és úgy volt, nem is játszik majd az első meccsen. „Én azt gondolom, hogy dacára a nem túl sikeres hétnek, egyáltalán nincs szó a válogatotton belüli nagyon komoly problémákról” – szögezte le az alelnök.

Az InfoRádió riportere azonban arra emlékeztetett: a közvélemény joggal hihette, hogy gondok vannak a csapattal, hiszen Fodor Csenge is lemondta a válogatottságát.

„Semmilyen összefüggés nincs a két dolog között” – hangsúlyozta Pálinger Katalin.

Majd arról beszélt: „Ez egy nagyon összetartó, egységes csapat, ahova mindenki be akar kerülni. De Csenge igazából nem volt oszlopos tagja ennek a válogatottnak, hiszen az elmúlt években sem volt velünk” A szakvezető szerint Fodor Csenge visszalépése nem is okozott akkor meglepetést a válogatott tagjai között, mint amekkora visszhangja volt az esetnek a médiában. A visszalépés egyáltalán nem befolyásolja a csapat egységét, vagy rontja a hangulatát. „Itt mindenki küzd a válogatott mezért, azért, hogy a hazáját képviselhesse. Mindenki szeretne bekerülni a csapatba. A játékosoknál ez a mérvadó” – magyarázta Pálinger Katain.

És, ha már szó esett az összetartásról, azt is kiemelte, hogy a szövetség bizalma töretlen Golovin Vlagyimir iránt. Nincs is ok az ellenkezőjére, hiszen az elmúlt években mutatott fejlődés, az Európa-bajnoki bronzérem, mind azt igazolja, hogy jó irányba mennek a dolgok. „Úgyhogy amíg látjuk a fejlődést, nincs is okunk arra, hogy megvonjuk a bizalmat a szövetségi kapitánytól. Ne felejtsük el, hogy ezek a lányok nagyrészt még rutintalan játékosoknak számítanak, úgyhogy minden tapasztalat, mérkőzés, minden egyes edzés, nagyon sokat hozzá tud tenni a fejlődésükhöz” – nyilatkozta a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke.

Visszatérve az elvesztett két meccsre, azt még megemlítette, hogy ezeknek nem is volt különösebben nagy jelentőségük. Inkább úgy kell tekinteni, mint jó lehetőséget arra, hogy a szövetségi kapitány olyan játékosokat is kipróbáljon, akikre kíváncsi bizonyos szituációkban.

„A dán válogatott nagyon erős csapat és talán nem volt a legszerencsésebb, hogy a kapitány éppen ezen meccsen próbálgatta a játékosait.

Nyilván ő is szeretett volna jó eredményt elérni, amire egyébként volt is esély, mivel a hazai meccsen egyáltalán nem játszottak jól a dánok. Ennek ellenére ott is vereséget szenvedtünk, de ez főleg a dánok rutinjának tudható be, amihez még kiemelkedő kapus teljesítmény is párosult. A mi lányaink ezzel a kettővel nem tudtak mit kezdeni és ez rányomta a bélyegét nem csak az első meccsre, hanem sajnos a másodikra is”.

Viszont Pálinger Katalin at sem rejtette véka alá, hogy egy csapat erősségét az mutatja meg, miként éli meg a kudarcot és mennyire egységesen tud kijönni a hullámvölgyből, ami után az út már felfelé vezet. „Én nagyon bízom ebben a közösségben, és hiszem azt, hogy a következő összetartáson újra a régi arcát fogja mutatni.”

Pálinger Katalin: nem kell aggódni a női kézilabda-válogatottért

női kézilabda

pálinger katalin

női kézilabda-válogatott

