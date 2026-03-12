ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.78
usd:
340.35
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Korányi G. Tamás: idén is bőkezű osztalékot fizet ez a részvény

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Bőkezű juttatásra számíthatnak az ANY Biztonsági Nyomda részvényesei, az egykori állami nyomda 2025-ös nyereségének 85 százalékát osztalék formájában visszaosztja – mondta el az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő, aki beszélt több más részvény osztalékhozamáról is.

Emlékeztetett, hogy a 170 éve működő egykori állami nyomda éppen 20 éve került a tőzsdére, az elmúlt 20 év alatt pedig megtízszerezte az árfolyamát. Az eredményszámai is „nagyon szépek”, bár az első két negyedév után még többet vártak tőle a befektetők. A forint erősödése a 60 százalékos exportarány miatt „nem tett nagyon jót” az állami nyomdának.

Az árbevétel összességében 2 százalékkal nőtt, 72 milliárdra, ezen belül az export tudott jelentősen nőni. A nyereség a „mindenféle levonás” után, tehát a tulajdonosokra jutó nettó eredményt tekintve 8,5 milliárd forint lett, ez körülbelül 1 milliárddal több, mint a tavalyi évben. Szerdán már közzé is tették a tavalyi eredményre eső osztalékjavaslatot, amely a tulajdonosoknál lévő kinti részvényekre, a saját részvényeket is figyelembe véve, 519 forint. Ez a 7500 forint körüli részvényárhoz képest 7,5 százalék körüli osztalékhozamot jelent – magyarázta Korányi G. Tamás.

Hozzátette, hogy 2022 után még csak 161 forint volt az osztalék, majd pedig 261-re növekedett, tavaly pedig 464 forint volt. Az árfolyam ezzel arányosan emelkedett. Ezzel az utóbbi évek egyik legjobb árfolyamnövekményét produkálta az OTP és az MTELEKOM mellett. Idén viszont ez „kicsit” megtorpant, még nem egyértelmű, hogy jövőre tud-e növekedni.

Az biztos, hogy kevés olyan papír van a tőzsdén, amely stabilan az alapkamat fölötti hozamot biztosít a részvényeseinek

– emelte ki a tőzsdei szakértő.

Hangsúlyozta, hogy az árfolyamesések „nyilvánvalóan” növelik az osztalékhozamot, hiszen az árfolyamhoz viszonyított osztalék magasabb arányú lesz ebben az esetben. Így érdemes lehet most hosszú távra osztalékpapírt vásárolni. A legmagasabb osztalékhozamot a Magyar Telekom biztosítja, itt 154 forintos osztalékot javasol az igazgatóság. Mindemellett 50 milliárd forintot visszavásárlásra is költenek, ez a részvénykínálat csökkentésével stabilizálhatja az árfolyamot.

Az MTELEKOM esetében a 154 forintos osztalék közel 8 százalékos osztalékhozamot jelent a mostani 2070 forintos árral. A Duna House 73 forintos osztalékot jelzett, a felét júniusban, másik felét decemberben fizetik, így 5,5 százalékra jön ki a hozam. Az OTP 1130 forint körüli osztalékot fizethet, a Richter pedig „talán” több mint 600 forintot. Az OTP esetében így némivel több mint 3 százalékos lehet az osztalékhozam, ugyanakkor ez egy „növekedési papír”, a növekedés kompenzálja a kisebb hozamot. A Richter esetében pedig ez 5 százalék feletti hozamot jelent – tette hozzá Korányi G. Tamás.

Kiemelte, hogy a Mol jelenleg „nagy kérdést” jelent, mivel aktuálisan „rengeteg költsége van” a Barátság kőolajvezeték átmeneti lezárása miatt. Emellett az olajpiaci turbulenciák is bizonytalanná teszik a jövőt, lehetséges, hogy kevesebb osztalékot fognak most kifizetni a megemelkedő árfolyamhoz képest. Az osztalékhozam így 5-6 százalékos lehet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Korányi G. Tamás: idén is bőkezű osztalékot fizet ez a részvény

otp

magyar telekom

tőzsde

richter

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút

Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút
Eltérő Izrael és az Egyesült Államok célja az iráni beavatkozással. Míg Jeruzsálem rezsimváltást akar, addig Washington rövid távú célja inkább a katonai képességek és nukleáris létesítmények felszámolása – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Hozzátette: ha nem lesz rezsimváltás, Izrael rövidesen újra háborút indíthat Irán ellen.
 

Donald Trump szerint Washington nagyon jól keres az olajár emelkedésével

Szakértő: amíg Irán ellenáll, Amerika és Izrael sem száll ki

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a vezeték körüli vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2022 óta nem láttunk ilyet az olajpiacon

2022 óta nem láttunk ilyet az olajpiacon

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is esnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell

Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell

Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 19:04
Vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak az éttermek
2026. március 12. 16:01
Újabb fix 3 százalékos hiteltípus jelent meg
×
×