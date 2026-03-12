Korányi G. Tamás: idén is bőkezű osztalékot fizet ez a részvény

Emlékeztetett, hogy a 170 éve működő egykori állami nyomda éppen 20 éve került a tőzsdére, az elmúlt 20 év alatt pedig megtízszerezte az árfolyamát. Az eredményszámai is „nagyon szépek”, bár az első két negyedév után még többet vártak tőle a befektetők. A forint erősödése a 60 százalékos exportarány miatt „nem tett nagyon jót” az állami nyomdának.

Az árbevétel összességében 2 százalékkal nőtt, 72 milliárdra, ezen belül az export tudott jelentősen nőni. A nyereség a „mindenféle levonás” után, tehát a tulajdonosokra jutó nettó eredményt tekintve 8,5 milliárd forint lett, ez körülbelül 1 milliárddal több, mint a tavalyi évben. Szerdán már közzé is tették a tavalyi eredményre eső osztalékjavaslatot, amely a tulajdonosoknál lévő kinti részvényekre, a saját részvényeket is figyelembe véve, 519 forint. Ez a 7500 forint körüli részvényárhoz képest 7,5 százalék körüli osztalékhozamot jelent – magyarázta Korányi G. Tamás.

Hozzátette, hogy 2022 után még csak 161 forint volt az osztalék, majd pedig 261-re növekedett, tavaly pedig 464 forint volt. Az árfolyam ezzel arányosan emelkedett. Ezzel az utóbbi évek egyik legjobb árfolyamnövekményét produkálta az OTP és az MTELEKOM mellett. Idén viszont ez „kicsit” megtorpant, még nem egyértelmű, hogy jövőre tud-e növekedni.

Az biztos, hogy kevés olyan papír van a tőzsdén, amely stabilan az alapkamat fölötti hozamot biztosít a részvényeseinek

– emelte ki a tőzsdei szakértő.

Hangsúlyozta, hogy az árfolyamesések „nyilvánvalóan” növelik az osztalékhozamot, hiszen az árfolyamhoz viszonyított osztalék magasabb arányú lesz ebben az esetben. Így érdemes lehet most hosszú távra osztalékpapírt vásárolni. A legmagasabb osztalékhozamot a Magyar Telekom biztosítja, itt 154 forintos osztalékot javasol az igazgatóság. Mindemellett 50 milliárd forintot visszavásárlásra is költenek, ez a részvénykínálat csökkentésével stabilizálhatja az árfolyamot.

Az MTELEKOM esetében a 154 forintos osztalék közel 8 százalékos osztalékhozamot jelent a mostani 2070 forintos árral. A Duna House 73 forintos osztalékot jelzett, a felét júniusban, másik felét decemberben fizetik, így 5,5 százalékra jön ki a hozam. Az OTP 1130 forint körüli osztalékot fizethet, a Richter pedig „talán” több mint 600 forintot. Az OTP esetében így némivel több mint 3 százalékos lehet az osztalékhozam, ugyanakkor ez egy „növekedési papír”, a növekedés kompenzálja a kisebb hozamot. A Richter esetében pedig ez 5 százalék feletti hozamot jelent – tette hozzá Korányi G. Tamás.

Kiemelte, hogy a Mol jelenleg „nagy kérdést” jelent, mivel aktuálisan „rengeteg költsége van” a Barátság kőolajvezeték átmeneti lezárása miatt. Emellett az olajpiaci turbulenciák is bizonytalanná teszik a jövőt, lehetséges, hogy kevesebb osztalékot fognak most kifizetni a megemelkedő árfolyamhoz képest. Az osztalékhozam így 5-6 százalékos lehet.