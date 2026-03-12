ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Műholdak a Föld körül keringve teszik lehetővé a globális telekommunikációt és a nagysebességű internet-hozzáférést.
Nyitókép: Getty Images

Már jövőre jöhetnek az új Starlink-műholdak, amelyekkel bárhol és még gyorsabban lehet netezni

Infostart

Az új generációs műholdak a jelenlegieknél százszor nagyobb adatsűrűséget fognak kezelni, azaz ugyanakkora területre sokkal több adatot tudnak majd továbbítani, így több felhasználónak lehet egyszerre gyors internetkapcsolata.

A jelenlegi, V1 generációs műholdakhoz képest százszoros adatsűrűséget biztosító V2-es műholdakat fejleszt ki a Starlink. Elon Musk cége, a SpaceX azt tervezi, hogy ha lesz elég V2 műhold alacsonyan, a Föld körüli pályán, akkor akár az 5G-hez hasonló mobilkapcsolatot is lehet majd biztosítani az űrből – írja a hvg.hu a Tom’s Hardware cikke alapján.

A Starlink hálózatában jelenleg is több ezer műhold található, amelyek alacsony Föld körüli pályán – körülbelül 550 kilométerrel a Föld felett – keringenek, és szélessávú internetkapcsolatot biztosítanak a világ számos pontján. A V2 generációs műholdak azonban még fejlettebb technológiával tehetnék ezt lehetővé.

A szakportál azt írja, a Starlink Mobile jelenlegi, V1 műholdakat használó szolgáltatása csak kisebb kiterjesztésű adatok és szöveges üzenetek átvitelére alkalmas, mellyel szemben

az új generációs műholdak ugyanakkora területre sokkal több adatot tudnak majd továbbítani, így több felhasználónak lehet egyszerre gyors internetkapcsolata.

A felhasználók akár 150 Mbps körüli letöltési sebességet is elérhetnek, ami már közelít a korszerű mobilhálózatok teljesítményéhez. A tervek szerint az új technológia kompatibilis lesz a jelenleg piacon lévő LTE telefonokkal.

A SpaceX a közeljövőben akár 15 ezer új műholdat is felbocsáthat az űrbe, miközben néhány V2 mini műhold már jelenleg is a Föld körül kering. A kezdeti V2 szolgáltatás tesztelése pedig várhatóan 2027 elején kezdődik.

Ha kiépül ez a technológia, a jövőben 5G képes okostelefonnal is lehet majd hívást indítani, üzenetet küldeni vagy internetezni műholdas hálózaton keresztül. Ez főleg azoknak lehet nagy segítség, akiknek bosszúságot okoz, ha például a hegyekben vagy bizonyos vidéki helyeken nincs internetelérhetőség. A gyors, korlátozás nélkül elérhető műholdas internet hasznos lehet a kritikus infrastruktúrák, a repülés, a hajózás és a katasztrófavédelem számára is.

