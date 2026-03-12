ARÉNA - PODCASTOK
Tisztújító közgyűlést tart májusban a Magyar Tudományos Akadémia, amely csütörtökön nyilvánosságra hozta a tisztségviselő-jelöltek listáját és vezetői koncepcióit.
Nyitókép: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Négyen pályáznak az MTA elnöki posztjára – nyilvános a teljes lista

Infostart / MTI

Tisztújító közgyűlést tart májusban a Magyar Tudományos Akadémia, amely csütörtökön nyilvánosságra hozta a tisztségviselő-jelöltek listáját és vezetői koncepcióit.

Az Akadémia közleménye szerint a 2026. május 5-i tisztújító közgyűlésen az elnöki, a főtitkári, a főtitkárhelyettesi, valamint a három alelnöki posztról, továbbá az elnökség három akadémikus tagjáról döntenek. A tisztségviselők megbízatása három évre szól, és legfeljebb egyszer választhatók újra.

A választásban való részvételre a hazai rendes és levelező tag akadémikusok, valamint a köztestület nem akadémikus közgyűlési képviselői jogosultak.

Mint írták, a jelölőbizottság 2026. március 4-én hallgatta meg az elnök- és főtitkárjelölteket, majd a 2026. március 11-i ülésén titkos szavazással jóváhagyta a 2026. május 4-én és 5-én ülésező, tisztújító közgyűlés tagjainak kiküldendő dokumentumokat, az Akadémia választott vezetőinek jelöltlistáját, valamint a közgyűlési bizottságok tagjelölti listáját.

Az elnöki tisztségre Borhy László, Miklósi Ádám, Perczel András és Pósfai Mihály jelölését fogadta el a Jelölőbizottság. A főtitkári pozícióra Gelencsér András, Kecskeméti Gábor és Kovács Ilona, míg a főtitkárhelyettesi posztra Demény Attila és Kovács Ilona pályázik.

A jelöltek részletes szakmai koncepciói már elérhetőek az intézmény honlapján.

A jelölőbizottság arról is döntött, hogy április 8-án az MTA székházának dísztermében programbemutató ülést tartanak. A zártkörű eseményen az elnök- és főtitkárjelöltek személyesen, egymástól elkülönítve ismertethetik elképzeléseiket a közgyűlés szavazati jogú tagjai előtt.

