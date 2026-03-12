Donald Trump szerint Washington nagyon jól jár az olajár emelkedésével

A közösségi oldalán jelentkezett be csütörtökön Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke szerint országa a legnagyobb olajtermelő a világon, és a növekvő árakkal Washington nem jár rosszul.

„Az Egyesült Államok messze a világ legnagyobb olajtermelője, így amikor az olajárak emelkednek, mi rengeteg pénzt keresünk” – írta ki az amerikai elnök az Index összefoglalója szerint a Truth oldalán.

A posztját azzal folytatta, hogy elnökként az a legfontosabb, hogy megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyverekhez férjen hozzá, amivel nem csupán a Közel-Keletet, hanem az egész világot meg tudná semmisíteni.

„Számomra, mint elnöknek, sokkal fontosabb, hogy megakadályozzam, hogy egy »gonosz birodalom«, Irán nukleáris fegyverekhez jusson, így megúsznánk a Közel-Kelet, sőt az egész világ megsemmisítését. Ezt soha nem fogom hagyni!” – írta az Egyesült Államok vezetője.