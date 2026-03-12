ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Donald Trump szerint Washington nagyon jól jár az olajár emelkedésével

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump közölte, az emelkedő olajárakkal „rengeteg pénzt keresünk”, de az elsődleges szempontjuk az, hogy Irán ne férjen hozzá nukleáris fegyverhez, mert azzal az egész világot meg tudná semmisíteni.

A közösségi oldalán jelentkezett be csütörtökön Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke szerint országa a legnagyobb olajtermelő a világon, és a növekvő árakkal Washington nem jár rosszul.

„Az Egyesült Államok messze a világ legnagyobb olajtermelője, így amikor az olajárak emelkednek, mi rengeteg pénzt keresünk” – írta ki az amerikai elnök az Index összefoglalója szerint a Truth oldalán.

A posztját azzal folytatta, hogy elnökként az a legfontosabb, hogy megakadályozza, hogy Irán nukleáris fegyverekhez férjen hozzá, amivel nem csupán a Közel-Keletet, hanem az egész világot meg tudná semmisíteni.

„Számomra, mint elnöknek, sokkal fontosabb, hogy megakadályozzam, hogy egy »gonosz birodalom«, Irán nukleáris fegyverekhez jusson, így megúsznánk a Közel-Kelet, sőt az egész világ megsemmisítését. Ezt soha nem fogom hagyni!” – írta az Egyesült Államok vezetője.

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is esnek.

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

