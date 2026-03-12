Kezdődik a vb, de Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kiesett a válogatottból Kínában

Tíz magyar versenyző indul a világbajnokságon. A kínai válogatottban a magyar színekben olimpiai bajnok, 2022 végén országot váltott Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sincs benne – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.
A 2025/26-os szezont záró montreali világbajnokságon Magyarországot
a férfiaknál
- Tiborcz Dániel,
- Nógrádi Bence,
- Moon Wonjun,
- Major Dominik és
- Bontovics Balázs,
a nőknél
- Bácskai Sára Luca,
- Somodi Maja Dóra,
- Somogyi Barbara,
- Sziliczei-Német Rebeka és
- Végi Diána Laura
képviseli. Februárban a milánói–cortinai téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában versenyzőink nem végeztek pontszerző helyen, ezzel egy 2006 óta tartó sorozatunk szakadt meg. Két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022-ben kínai színekre váltott.
Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai olimpiai csapatba, Liu Shaoang ott volt Milánóban, de érem nélkül maradt: 500 méteren címvédőként a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, végül a férfiváltóval az ötödik helyen végzett. Az elődöntőben a végén ő hibázott, Kína ezért nem jutott döntőbe.
Most a világbajnokságon a kínai szakvezetés a fiatalítás mellett döntött, így a 27, illetve 30 éves két kínai–magyar sztár is kimaradt a csapatból.