ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.96
usd:
338.46
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kínai váltó tagjai, köztük Liu Shaolin Sándor (j) és Liu Shaoang (j2) ünnepelnek, miután győztek a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságán, az 5000 méteres féfi váltó versenyének döntőjében a rotterdami Ahoy Arénában 2024. március 17-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kezdődik a vb, de Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kiesett a válogatottból Kínában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Péntektől vasárnapig lesz Montrealban a rövid pályás gyorskorcsolyázók világbajnoksága.

Tíz magyar versenyző indul a világbajnokságon. A kínai válogatottban a magyar színekben olimpiai bajnok, 2022 végén országot váltott Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sincs benne – írja a Magyar Nemzet összefoglalója.

A 2025/26-os szezont záró montreali világbajnokságon Magyarországot

a férfiaknál

  • Tiborcz Dániel,
  • Nógrádi Bence,
  • Moon Wonjun,
  • Major Dominik és
  • Bontovics Balázs,

a nőknél

  • Bácskai Sára Luca,
  • Somodi Maja Dóra,
  • Somogyi Barbara,
  • Sziliczei-Német Rebeka és
  • Végi Diána Laura

képviseli. Februárban a milánói–cortinai téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában versenyzőink nem végeztek pontszerző helyen, ezzel egy 2006 óta tartó sorozatunk szakadt meg. Két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022-ben kínai színekre váltott.

Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai olimpiai csapatba, Liu Shaoang ott volt Milánóban, de érem nélkül maradt: 500 méteren címvédőként a hatodik helyen zárt, a kínai vegyes váltóval negyedik lett, 1000 méteren hatodik, 1500-on hetedik, végül a férfiváltóval az ötödik helyen végzett. Az elődöntőben a végén ő hibázott, Kína ezért nem jutott döntőbe.

Most a világbajnokságon a kínai szakvezetés a fiatalítás mellett döntött, így a 27, illetve 30 éves két kínai–magyar sztár is kimaradt a csapatból.

Kezdőlap    Sport    Kezdődik a vb, de Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kiesett a válogatottból Kínában

gyorskorcsolya

montreal

liu shaolin sándor

liu shaoang

világbajnokság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a vezeték körüli vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is esnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már Rómában? Lássuk, mit tudsz az olasz főváros történelméről, látnivalóiról!

Kvíz: Jártál már Rómában? Lássuk, mit tudsz az olasz főváros történelméről, látnivalóiról!

A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb úti céljáról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 15:51
Nincs vesztenivalója a Ferencvárosnak a Braga ellen
2026. március 12. 13:07
Fejre állt a Premier League – most akkor nem a legerősebb bajnokság?
×
×